Анджелину Джоли обвинили в незаконном усыновлении Мэддокса

Голливудскую актрису заподозрили в хищении приемного сына.

В Голливуде разгорелся новый скандал с популярной актрисой Анджелиной Джоли. Кинозвезду обвинили в незаконном усыновлении ее старшего сына Мэддокса.

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Режиссер документального фильма «Украденные дети» Элизабет Джейкобс заявила, что у нее есть доказательства хищения приемного ребенка Джоли. В 2002 году Лорин Галиндо помогла Анджелине усыновить мальчика из Камбоджи. А спустя два года агента посадили в тюрьму на 18 месяцев якобы за то, что она и ее сотрудники обманом забирали детей из бедных семей и продавали их в США.

Элизабет Джейкобс может предоставить доказательства, что агентство «выкупило» старшего сына Джоли всего за 100 долларов. Режиссер не собирается выдвигать обвинения против актрисы. Однако, она уверена, что звездной маме стоит рассказать сыну правду об его усыновлении. Представители Анджелины пока не прокомментировали эту информацию.

Анджелина Джоли и ее сын Мэддокс в 2005 году Getty Images

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