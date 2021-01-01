Жена Виктора Павлика показала, как кормит сына грудью

Ребенку меньше месяца.

Супруга украинского музыканта Виктора Павлика Катерина Репяхова на своей странице в Инстаграм выложила сторис, на котором видно, как она кормит грудью младенца. Отметим, что сын известного отца появился на свет 15 июня. Его назвали Михаилом.

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Жена артиста активно ведет социальные сети, и частенько делится с подписчиками впечатлениями о материнстве. На днях Катерина поделилась новым снимком сына. Молодая мама сидя в автомобиле кормила новорожденного ребенка. Для удобства она выбрала специальный наряд, в котором комфортно кормить малыша.

Также Репяхова опубликовала сообщение подписчицы, которая рассказала о важности кормления грудью:

«Грудь это не только про еду и само молоко: пока это единственный доступный и телесно0инстиктивно понятный малышу способ взаимодействия с мамой. Старший и первый тоже стабильно «весел», как это любят называть, причем стабильно всегда, когда я думала «быстренько» и делать свое. Они словно, правда нас сверх тонко чувствуют и первое время точно «диктуют свои условия» - но это для формирования всех систем и процессов, по сути, жизненная необходимость. Чувствовать мать и расслабляться. Только принять и знать, что однажды поползет исследовать мир», - написала подписчица.

Катерина Павлик кормит сына грудью instagram.com/repyahovakate

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