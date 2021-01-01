Алек Болдуин впервые вышел в свет в компании шестерых детей

Многодетный отец вместе с семьей посетил премьеру мультфильма «Беби-босс 2: Семейный бизнес».

Американский актер и шоумен Алек Болдуин впервые появился на публике со всеми детьми от второго брака. Поводом для семейного выхода в свет стала премьера мультфильма «Беби-босс 2: Семейный бизнес», в котором Алек озвучил одного из персонажей.

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На ковровой дорожке Болдуин и его супруга Хилария позировали в черных костюмах, черных галстуках и белых рубашках. Рядом со звездными родителями в таких же нарядах позировали 7-летняя Кармен, 5-летний Рафаэль, 4-летний Леонардо и 3-летний Ромео. На руках супруги держали самых младших – 9-месячного Эдуардо и Марию, которую в феврале 2021 года родила суррогатная мама.

Алек Болдуин с женой и шестью детьми Getty Images

Алек Болдуин с женой и шестью детьми Getty Images

Алек Болдуин с женой и шестью детьми Getty Images

Алек Болдуин с женой и шестью детьми Getty Images

Алек Болдуин с женой и шестью детьми Getty Images

Напомним, что у Алека Болдуина еще есть 25-летняя дочь Айрленд от первого брака с актрисой Ким Бейсингер.

Алек Болдуин со старшей дочерью Айрленд Getty Images

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