Потап рассказал, как его сын закончил учебный год

Украинский продюсер Потап отчитал 12-летнего сына за табель.

Потап со своим сыном Андреем instagram.com/realpotap

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Украинский рэпер Потап и его сын Андрей стали гостями программы «Світське життя». Катя Осадчая поинтересовалась, может ли звездный сын похвастаться успехами в школе на всю страну.

«Если переводить в пятибалльную систему, то у меня нет ни троек, ни пятерок, ни двоек. У меня только четверки, то есть семь, восемь, девять - только эти оценки», - ответил Андрей после некоторой заминки.

Ведущая поинтересовалась у Потапа, доволен ли он успеваемостью сына в школе.

«Я доволен, но на дрон, который он заказал... На дрон это не тянет, Андрюха», - Потап похлопал сына по плечу.

Как оказалось, по результатам окончания 6-го класса Андрею должны были подарить дрон, однако оценки оказались для родителей неудовлетворительными.

«Посмотрим, как он будет отдаваться спорту, и может он за счет спорта получит все же свой дрон», - подытожил его отец.

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