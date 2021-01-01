Экс-холостяк Макс Михайлюк окрестил дочь
Участник 10 сезона «Холостяка» Макс Михайлюк через год после окончания проекта стал настоящим семьянином. Пилот встретил свою любовь – модель Дарью Хлистун, которая весной подарила ему первенца.
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А на днях звездная пара уже окрестила маленькую дочь Ариану. Таинство крещения прошло 13 июня в Киево-Печерской лавре. Для знаменательного события Макс выбрал белую футболку и черные брюки, а его супруга появилась в длинном кремовом платье с принтом. Малышку Ариану нарядили в белоснежное платье и ботиночки с атласными лентами.
В качестве крестных родителей Михайлюк и Хлистун выбрали своих друзей - Елену Кушнир и Дмитрия Клинчева. Фотографиями с таинства крещения Дарья Хлистун поделилась в Инстаграм.
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