Экс-холостяк Макс Михайлюк окрестил дочь

Жена Михайлюка, модель Дарья Хлистун поделилась снимками с таинства крещения.

Участник 10 сезона «Холостяка» Макс Михайлюк через год после окончания проекта стал настоящим семьянином. Пилот встретил свою любовь – модель Дарью Хлистун, которая весной подарила ему первенца.

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А на днях звездная пара уже окрестила маленькую дочь Ариану. Таинство крещения прошло 13 июня в Киево-Печерской лавре. Для знаменательного события Макс выбрал белую футболку и черные брюки, а его супруга появилась в длинном кремовом платье с принтом. Малышку Ариану нарядили в белоснежное платье и ботиночки с атласными лентами.

В качестве крестных родителей Михайлюк и Хлистун выбрали своих друзей - Елену Кушнир и Дмитрия Клинчева. Фотографиями с таинства крещения Дарья Хлистун поделилась в Инстаграм.

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун окрестили дочь instagram.com/dasha_khlystun_

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун окрестили дочь instagram.com/dasha_khlystun_

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун окрестили дочь instagram.com/dasha_khlystun_

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