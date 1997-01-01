Редкое фото: Александр Пономарев показал старшую дочь Зою
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Популярный исполнитель Александр Пономарев на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с дочерью и поздравил фолловеров с праздником. Несмотря на то, что Зоя – не биологическая дочь артиста, а ребенок его экс-супруги Алены Мозговой от прошлых отношений, певец считает девушку родной.
Под публикацией Пономарев написал так:
«Ко мне приехала дочка и мы вместе поздравляем вас с праздником Вознесения Господнего! Христос Воскрес!»
Напомним, что Александр 10 лет состоял в отношениях с Аленой Мозговой, у пары родилась дочь Евгения, которая сейчас проживает в Португалии. В 2006 году Пономарев женился на Виктории Мартынюк, в браке с которой родился сын Александр. Однако брак распался через 5 лет после рождения сына.
Сейчас же Пономарев не комментирует личную жизнь, скрывая имя своей избранницы.
«Я не буду говорить, есть ли вдохновительница. Это моя личная жизнь, я ее уже не афиширую. А какая она должна быть – как боженька управит, такой она и должна быть. Я уже пару раз афишировал и понял, что это неприятно. Я не хочу об этом говорить», – рассказывал ранее Александр в программе «Ранок з Україною» на телеканале «Украина».
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