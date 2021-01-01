Хоакин Феникс сделал неожиданное заявление о веганстве сына

Американский актер Хоакин Феникс рассказал, будет ли воспитывать своего сына веганом.

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В недавнем интервью Хоакин Феникс заявил, что не намерен навязывать сыну собственные взгляды, несмотря на то, что сам актер уже не одно десятилетие является убежденным веганом. По словам знаменитости, он надеется, что, когда мальчик подрастет то сам придет к веганству.

«Ну, конечно, я хотел бы надеяться, что он станет веганом, но я не собираюсь навязывать свою веру своему ребенку. Я не думаю, что это правильно», — подметил он.

Хоакин Феникс отметил, что у ребенка будет свобода выбора, однако бургеры из «Макдональдса» Ривер никогда не попробует.

«Я не собираюсь знакомить его с тем, что в McDonald's есть Happy Meal, потому что в этой трапезе нет ничего чертовски счастливого. Я не собираюсь говорить ему, что это нормально — читать книги обо всех чудесных маленьких животных на ферме, как они говорят «хрю-хрю» и «му-му», и не говорить ему, что это и есть гамбургер. В общем, я не собираюсь увековечивать ложь, но я также не собираюсь заставлять его быть веганом. Я просто буду поддерживать его. Это мой план», — приводит слова актера The Sunday Times.

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