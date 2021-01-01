Анита Луценко показала подросшую дочь в день ее 5-летия
Бывшая ведущая и тренер проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко рассказала подписчикам о радостном событии. Ее дочь Мия отметила первый юбилей. 7 июня девочке исполнилось 5 лет.
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По случаю дня рождения дочери звездная мамочка решила порадовать поклонников редким фото именинницы. На снимке видно, как уже подросла Мия. Девочка позировала на камеру с длинными волосами в белой футболке с текстовым принтом, коричневых лосинах с сердечками и белых кроссовках.
«5 лет ❤️❤️❤️», - лаконично подписала кадр Луценко.
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