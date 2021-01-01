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Анита Луценко показала подросшую дочь в день ее 5-летия

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Звездная мама поделилась редким кадром из семейного альбома.
Анита Луценко показала подросшую дочь в день ее 5-летия
Анита Луценко показала подросшую дочь в день ее 5-летия
instagram.com/anitasporty

Бывшая ведущая и тренер проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко рассказала подписчикам о радостном событии. Ее дочь Мия отметила первый юбилей. 7 июня девочке исполнилось 5 лет.

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По случаю дня рождения дочери звездная мамочка решила порадовать поклонников редким фото именинницы. На снимке видно, как уже подросла Мия. Девочка позировала на камеру с длинными волосами в белой футболке с текстовым принтом, коричневых лосинах с сердечками и белых кроссовках.

«5 лет ❤️❤️❤️», - лаконично подписала кадр Луценко.

Дочь Аниты Луценко
Дочь Аниты Луценко
instagram.com/anitasporty

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Теги: Анита Луценко, дети звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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