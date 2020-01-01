Узнайте, почему вашим детям стоит попробовать свои силы в роботостроении, киберспорте или биоинженерии.

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Если ребенок интересуется компьютерным миром больше, чем реальным, увлекается фильмами про роботов и часами листает ТикТок – это еще не повод бить в колокола и волноваться. Такая заинтересованность технологиями может вдохновить его на карьеру в перспективных сферах, как роботостроение, киберспорт или биоинженерия. Но при одном условии: если поддерживать и подпитывать увлечения ребенка! А также помогать развивать скиллы, необходимые в профессиях будущего.

Эксперт по кибербезопасности Профессии будущего: на кого идти учиться украинским детям пресс-служба

Совсем скоро диджитализация достигнет каждой сферы нашей жизни. Уже сейчас с помощью гаджетов мы работаем, оплачиваем коммунальные услуги, покупаем вещи и продукты, смотрим фильмы, читаем книги и общаемся с людьми из разных уголков мира.

Хоть в цифровой эре есть свои плюсы: мы начали думать о будущем и защищать экологию (с переходом на электронный документооборот мы распечатываем меньше документов и можем сохранить гектары лесов), но есть и минусы – наша частная информация становится более уязвимой. И вот тут на помощь приходят отчаянные супергерои-киберохранники, которые стоят на страже безопасности и знают, как справиться с любым вредным трояном или червем.

Какие главные обязанности специалиста по кибербезопасности?

искать ахиллесовы пяты программных систем, сетей и центров обработки данных на этапе разработки и непосредственно в работе;

иметь зоркий глаз и отслеживать любые неожиданные вторжения в систему;

распознавать потенциальные угрозы или попытки взлома и сохранять нетронутым каждый килобайт информации.

Кстати, если ребенок выберет эту профессию, то никогда не будет страдать от безработицы. Как заявляет Американское бюро статистики труда (BLS), процент неустроенных специалистов по кибербезопасности в мире равен нулю.

Каждый киберталант на вес золота и в Украине. Впоследствии эту профессию будет легче освоить, ведь недавно президент подписал указ о создании президентского университета, где будут обучать специалистов по кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

И если ребенок обожает решать проблемы, разбирается в программном обеспечении и точно знает зачем нужна двухфакторная аутентификация, то ему стоит попробовать свои силы в конкурсе-защите научных работ МАН.

«Ежегодно Малая академия наук проводит большое интеллектуальное соревнование года – Конкурс-защиту научных работ по 65 направлениям науки. В нем принимают участие школьники с глубокими и серьезными исследованиями, почти диссертациями. Есть классические фундаментальные направления, такие как математика, украинский язык или география. А есть новые, современные, продиктованные требованиями времени. Среди них как раз кибербезопасность. Так, в этом году в этой секции победитель исследовал антивирусную программу для противодействия вирусам-шифровальщикам, а финалисты изучали уязвимость современного программного обеспечения к атакам badUSB и методы защиты программного обеспечения от анализа и декомпеляции», - отмечает директор МАН Оксен Лисовой.

Робототехник Профессии будущего: на кого идти учиться украинским детям пресс-служба

Сегодня искусственный интеллект решает сложные задачи и помогает исследовать потаенные уголки вселенной, которые недоступны человеку. Некоторые роботы похожи на подводных рыб и покоряют глубину в 6000 метров. А современные беспилотники вообще могут достигать высоты более 9000 метров над Землей!

Работы работают в фармацевтических лабораториях с опасными химикатами – и это все, чтобы люди не рисковали своим здоровьем. Они помогают делать сложные операции и капельницы, выращивают овощи на полях, приносят еду в ресторанах и шьют одежду – в общем, делают все, что можно как-то автоматизировать. И в дальнейшем их количество будет только расти.

Может показаться, робоэпоха уменьшит количество рабочих мест для обычных людей, но это не так! Впоследствии мы автоматизируем многие процессы и нам нужно будет еще больше специалистов, которые будут создавать и обслуживать новые робоизобретения!

Так чем будет заниматься ребенок, если станет робототехником?

составлять рободетали с помощью инструментов или микроскопов;

устанавливать и программировать контроллеры и EOAT (роботов без рук);

искать все неисправности робототехнических систем и исправлять их.

Кстати, в нынешнем конкурсе-защите были и проекты на роботему: участники описывали в своих исследованиях систему, которая подсказывает водителю рациональную скорость движения, а также систему, которая автоматизирует перемещение роботов по слогам с помощью штрих-кодов. И рассказали пошагово, как все это можно уже сейчас воплотить в жизнь!

Биоинженер

Представьте себе: антибиотики и нейролептики появились у человечества только в последние сто лет! Мы достигли безумного прогресса, но, к сожалению, все еще не нашли лекарства от редких болезней и универсальную вакцину от всех-всех вирусов.

Профессии будущего: на кого идти учиться украинским детям пресс-служба

Для решения этих проблем нам нужны изобретатели, которые будут использовать в своих исследованиях одновременно знания по физиологии, биологии, здравоохранению, медицинской информатике, механике и инженерии. В медицине будущего уже не удивишь одним только протезированием, высокотехнологичными имплантами, генетической инженерией и инженерией стволовых клеток и тканей – нужны новые технологии и подходы.

Что же делают биомедицинские инженеры?

проводят независимые исследования;

разрабатывают, тестируют и внедряют новые медицинские процедуры, например, компьютерную хирургию или тканевую инженерию;

проектируют биомедицинское оборудование и устройства, например, искусственные внутренние органы, заменители частей тела и машины для диагностики медицинских проблем;

устанавливают, настраивают и ремонтируют биомедицинское оборудования.

Поэтому если ребенок интересуется наукой, мечтает спасать людей и создавать органы на 3D-принтере, может быть именно он станет не только хорошим/-ой врачом, но и выдающимся/-ся биоинженером/кой 21 века! Стартануть можно опять-таки с Конкурса-защиты МАН и его отделения «Медицина».

«В этом году финалисты конкурса-защиты проводили настоящие исследования и точно смогут рассказать, как ночной сон влияет на нервную систему человека, как формируется коллективный иммунитет и как реагируют кроветворные клетки на облучение. Чтобы получить результаты, авторы этих проектов перелопатили и изучили огромный массив знаний – они уже имеют мощную базу для дальнейших шагов в инновационной деятельности», - говорит О. Лисовой.

Экоконсультант

Уже скоро каждый бизнес, компания и бренд будут искать экологического консультанта! Эти люди станут посредниками между человечеством и природой, помогут сохранять и приумножать ресурсы планеты.

Их будут нанимать, чтобы определить, будет влиять загрязнение воды, воздуха или земли на людей, здания или на источники грунтовых вод. Они будут оценивать и интерпретировать эти данные, и создавать государственные программы по защите окружающей среды.

«Если ребенок увлекается Гретой Тунберг и осознает, что заботиться о природе – это мастхэв навык каждого жителя планеты, айда строить карьеру екоконсультанта! И здесь можно начать с проекта на конкурсе-защите МАН в рамках отделения «Экология и аграрные науки», - подытожил О. Лисовой.

Профессии будущего: на кого идти учиться украинским детям пресс-служба

Стартаперы во всех сферах

Украинские стартаперы разрушают стереотип, что крутые продукты запускают только изобретатели из Гарварда с американским гражданством! Стоит вспомнить лишь приложение для замены лица от украинской компании Reface. Только за прошлый год его скачали более 100 млн пользователей (а это, кстати, как 375 Житомиров)!

Или еще один яркий пример воплощения важных решений в экологии в жизни. Украинский стартап Effa создает экологически чистые товары для ежедневного использования, например, зубную щетку из бумаги, которая полностью перерабатывается! Разработчики надеются, что их продукт заменит пластиковые аналоги в отелях, авиакомпаниях и тюрьмах.

Еще один интересный кейс – стартап RE-leaf PAPER, который запустил МАНовец Валентин Фречка. Парень изобрел метод, который помогает перерабатывать опавшие листья на бумагу. Сейчас Валентин внедряет свою разработку в промышленных масштабах на Житомирском картонном комбинате.

«Когда школьники приходят к нам зелеными и робкими, с кучей вопросов, а за пару лет уверенно и убедительно защищают свои стартапы перед инвесторами, мы убеждаемся, что все делаем правильно! Еще будто вчера они приносили макеты изобретений на Конкурс-защиту, а сегодня – это готовые решения, которые продаются на большом рынке», - отмечает О.Лисовой.

Мир настолько динамично развивается, что за каких-то 2-3 года появится еще с десяток новых профессий будущего. Догнать, а тем более перегнать прогресс невозможно. Впрочем, надо так учить и воспитывать молодежь, чтобы она быстро реагировала на вызовы времени и смело предлагала миру свои решения.

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