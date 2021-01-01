Последний звонок 2021: когда школьники попрощаются со школой

Пандемия коронавируса в Украине внесла свои коррективы в даты окончания учебного 2020-2021 года.

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Когда состоятся праздник последнего звонка и выпускные в 9 и 11 классах – наиболее частый вопрос сегодня и у выпускников, и у их родителей. Ivona решила выяснить, что известно по поводу окончания учебного года уже сейчас, в каких регионах последний звонок прозвенит в июне и когда рекомендуют завершить обучение в Киеве.

Последний звонок 2021 в Украине: когда завершится учебный год в регионах страны

Киев

Последний звонок в 2021 году прозвенит в мае. Департаменте образования и науки исполнительного органа Киевского горсовета (КГГА) сообщили, что второй семестр 2021 учебного года рекомендуется завершить 28 мая, т.е. в этот день школы проведут последние звонки. Свидетельства о базовом среднем образовании ученики 9-х классов получат до 10 июня, а 11-классники – до 30 июня.

«Поскольку государством гарантировано учреждениям образования автономию, в том числе в организационных вопросах, учреждения образования самостоятельно определяют дату и формат проведения праздника последнего звонка с учетом эпидемической ситуации в городе Киеве с обязательным соблюдением противоэпидемических мер», - идет речь в комментарии Департамента.

Харьковская область

В Харькове 2020-2021 учебный год закончится 4 июня. По словам директора Департамента образования и науки Харьковской ОГА, в этот день выпускники получат документы об образовании, а остальные ученики – табели. Последний звонок на Харьковщине пройдет в оффлайн формате, но с карантинными ограничениями (мероприятие обязательно должно проводится на открытом воздухе).

Львовская область

Во Львовской области у каждого учреждения образования будет своя дата окончания учебного года. Так, по словам директора Департамента образования и науки Львовской ОДА, большинство школ Львовщины завершат обучение в конце мая, но некоторые будут учится до 10-14 июня. Ученики начальной школы завершат обучение в 20-х числах мая.

Хмельницкий

В Хмельницком 2020-2021 учебный год завершится 11 июня. Также в Департаменте образования и науки Хмельницкого говорят, что, если на момент окончания учебного года город будет находится в «желтой» или «оранжевой» зонах карантина, то они будут рекомендовать проведение праздника последнего звонка на открытом воздухе.

Черновцы

Последний звонок в Черновцах прозвенит 29 мая, поскольку рабочий день с пятницы переносится на субботу из-за проведения 28 мая ВНО по математике.

Тернополь

В Тернополе 2020-2021 учебный год закончится 8 июня, в этот же день местный департамент рекомендует провести праздник последнего звонка.

Черкассы

Последний звонок в Черкассах прозвенит 8 июня, в этот же день и завершится 2020-2021 учебный год.

Запорожье

Последний звонок в школах Запорожья прозвенит 31 мая, а 2020-2021 учебный год завершится 28 мая.

Полтава

В Полтаве последний звонок прозвенит 9 июня, однако посетить этот праздник смогут только выпускники 11 классов. Праздник последнего звонка рекомендуют проводить на открытом воздухе, а при неблагоприятных погодных условиях – в актовом зале, но только с 50%-заполненностью сидячих мест. 11 июня свидетельства о получении базового среднего образования получат выпускники 9-х классов, а 1 июля 11-классники получат свидетельства о получении полного среднего образования.

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