Совет психолога: как распознать токсичных родителей

Психолог Ольга Токий рассказала редакции, как определить токсичных родителей и как выйти из замкнутого круга вины и недовольства собой.

С детства нам навязывают, что мама не может быть плохой, а ребенок обязан любить родителей. Вырастая мы сталкиваемся с культом прощения. Псевдодуховные тренинги требуют исключить негатив по отношению к родителям, все им простить и не чувствовать настоящие эмоции. Именно такая позиция лишает человека возможности разобраться в причинно-следственных связях собственных проблем.

«Да нормальные у меня родители, ничего не помню такого, меня никогда не били» - очень часто, когда я вижу признаки того, что человек вырос в токсической среде, на мой вопрос о родителях, люди не осознают негативного влияния, считая, что раз не били – значит в семье все было хорошо.

Проблемы, которые проявляются у детей токсичных родителей всегда схожи:

это заниженная самооценка и негативное самовосприятие, что провоцирует саморазрушительное поведение

это постоянное ощущение себя недостойным, нелюбимым, каким-то не таким, как надо

чувство вины и последующая склонность брать на себя ответственность за чье-то негативное состояние

жизнь в постоянном страхе, неуверенность в себе

Если вышеперечисленные симптомы вам близки, скорее всего, вы выросли в семье с токсичными родителями. И вполне возможно, что теперь вы и сами являетесь таким токсичным родителем для своих детей.

Токсичные родители Pinterest

Давайте разберем, что вообще является признаком токсичности в отношениях?

1. Физические наказания ради воспитания, ограничения или принуждения. Причинение боли в любом виде. А также употребление родителями алкоголя или наркотиков. Сексуальное насилие. Нарушение границ, навязывание нежелательного физического контакта, типа «поцелуй бабушку, а то она обидится», навязчивые прикосновения и игры, где ребенка тормошат, тискают и щекочут, даже если он этого не хочет.

2. Непогрешимость родителей и никчемность ребенка. Чрезмерная и жестокая критика, обесценивание и обращение в оскорбительной форме. Использование в разговоре с ребенком саркастического тона, подколов, неуместных и злых шуток, заставляющих ребенка чувствовать себя неловко, плохим и недостойным. Унижение достоинства и непринятие или неверие в успех ребенка.

3. Эмоциональная недоступность и отстраненность. Бойкоты, молчание и игнорирование. Все случаи, когда взрослые делают вид, что не замечают ребенка.

Как распознать токсичных родителей и что с этим делать?

4. Требование доверия и выдавливание откровений любым способом, а также последующее использование полученной информации против ребенка. Например, когда взрослый позволяет себе распространить полученную информацию среди родственников и знакомых, или использует как повод для манипуляций, упреков и язвительных комментариев.

5. Неадекватность родителей и перекладывание своих проблем на ребенка. Требование родителей, чтоб ребенок разделял их ответственность за взрослые решения. Например, что из-за плохого поведения ребенка, отец вынужден пить. Необходимость участия в семейных драмах и скандалах, быть посредником в отношениях между родителями. Ребенок должен понимать, входить в положение, утешать, примирять. При этом право ребенка на собственное мнение отсутствует.

6. Эмоциональное насилие. Крики, ругань, шантаж, запрет на эмоции и невозможность их проявления. Особенно это касается злости, потому что ребенок всегда должен быть хорошим и любить родителей. Манипуляции родителей с помощью угроз и обвинений. Внушение ребенку чувства вины и ответственности за то, как чувствуют себя родители, ребенок должен сделать всё возможное, чтобы родители почувствовали себя лучше. Боязнь родителей и постоянный страх перед ними, необходимость угадывать состояние взрослых, чтоб предотвратить скандал.

7. Чрезмерная опека, завышенные требования и ожидания, тотальный контроль. Необходимость принимать важные решения, руководствуясь согласием или несогласием родителей. Требование следовать родительским указаниям, ведь «мама лучше знает». Ребенок всегда должен. И при этом должен быть лучше всех. От него ожидают самых лучших результатов, причем если ребенок добивается успеха – то это воспринимается как должное или обесценивается, но если не добился успеха - его будут презирать и обвинять.

Токсичные родители Pinterest

Что же делать, если то, что написано выше – о ваших родителях?

Первое, что нужно сделать – это перестать принимать все на свой счет. В таких посланиях содержится очень много скрытого смысла, задача которого – манипулятивным путем заставить ребенка быть удобным и стать объектом для удовлетворения внутренних потребностей или конфликтов родителей, которые они сами могут даже не осознавать. Потому что взрослые не хотят или не могут с этим справляться самостоятельно, вследствие чего делают ребёнка контейнером, в который выгружают собственную неудовлетворенность.

Снимите с себя ответственность за то, что происходит и происходило с родителями.

Перестать эмоционально реагировать на провокации и сохранять внутреннее спокойствие. Ведь своими эмоциональными реакциями вы подтверждаете действенность родительских манипуляций. Перестать спорить и доказывать свою правоту. Вы и так правы – примите это как факт. Если ваши родители так не считали и не считают - вы им ничего не докажете. Нет смысла тратить силы на оправдания, этим вы только усилите конфликт.

Минимизируйте или прекратите общение. Вы имеете на это право. Да, с мамой можно не общаться. И с папой тоже, если не хочется. Это не сделает вас плохим человеком. Но, может, наконец, сделает вас человеком, а не вечно испуганным, сомневающимся и боящимся родителей, ребенком, который на самом деле уже давно вырос.

Ольга Токий - практический психолог, психотерапевт, консультант, лайф-коуч, системный семейный терапевт, сертифицированный специалист в области системных расстановок и системного моделирования.

Вам будет интересно почитать на Ivona: