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Ольга Фреймут публично извинилась перед старшей дочерью

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала об ошибке, которую допустила из-за спешки.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видео, на котором извинилась перед своей дочерью от первого брака Златой Митчелл. Как оказалось, из-за утренней спешки телезвезда надела кофту своей дочери. Надев синюю толстовку с разноцветной надписью, Фреймут пожаловалась и извинилась перед дочкой.

«Готовлюсь к форуму, с утра тороплюсь к парикмахеру, поэтому надеваю на себя то, что вижу. Как оказалось, это свитшот моей дочери, Златы… Злата, прости, так нельзя! И только что увидела эту надпись, ох. Поэтому, вот правило этикета: не берем чужие вещи и носим одежду без надписей по возможности» - рассказывает Ольга.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
instagram.com/freimutolia

Неловкий инцидент Ольга обернула в очередной урок этикета, ведь она чуть ли не каждый день рассказывает украинцам, как правильно нужно вести себя в обществе и одеваться.

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Теги: Ольга Фреймут, отношения с детьми, Злата Митчелл дочь Ольги Фреймут, новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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