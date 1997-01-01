16-летняя дочь Поляковой рассекретила свои заработки

Старшая дочь Оли Поляковой, Маша Полякова, рассказала о своих доходах.

Оля Полякова и Маша Полякова instagram.com/mashapolyakova

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В программе «Зірковий шлях» 16-летняя Маша Полякова рассекретила подробности своего дохода. Оказывается, звездная дочь зарабатывает в социальной сети Инстаграм, где на нее подписано более 170 тысяч пользователей. Девушка успешно рекламирует различные товары и услуги в своем микроблоге. К примеру, недавно в шапке профиля у Маши были такие расценки: рекламное Instastories – 600 гривен + пост 1600 гривен. Однако вскоре девушка удалила прайс, чтобы сделать его более гибким, либо увеличить.

Ранее Оля Полякова рассказывала, что ее старшая дочь может обеспечить целую семью.

«Мария абсолютно самостоятельная взрослая девочка, удивительная. Которая ведет свой Instagram, у нее уже 150 тысяч фолловеров, она зарабатывает деньги. Она полностью одевается самостоятельно. Она зарабатывает 10 тысяч гривен за неделю. Она уже может кормить семью. Ну не 10, где-то 7-8 тысяч», - похвасталась Оля.

Судя по всему, Оля Полякова гордится самостоятельной и успешной дочерью.

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