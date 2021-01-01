Психолог Александр Викторович Эйсмонт отмечает, что самое сложное в воспитании детей — это умение их правильно ругать и хвалить. Как это делать без ущерба взаимоотношениям — узнайте в данном материале.

Читай также: Как контролировать ребенка в интернете: 5 советов для родителей

Психолог Александр Викторович Эйсмонт имеет опыт работы с детьми и их родителями уже более 10 лет. За его профессиональную карьеру самым распространенным поводом обращения семей за помощью является пробел в понимании между взрослыми и их детьми, получившимся за счет неумения родителей правильно ругать и хвалить своего ребёнка.

«Конечно же, родители срываются на своих детей не просто так. У взрослых присутствует стресс, связанный с решением бытовых и рабочих вопросов. Когда к этим проблемам прибавляются тревожные звоночки со стороны поведения ребенка, сдержать свой гнев для взрослого человека уже непросто, — объясняет Александр Эйсмонт. — И здесь проблема в ожиданиях. Родители не всегда понимают, что их ребенок — это не взрослый человек, который может принимать обдуманные и взвешенные решения. Кроме этого, взрослые (и не только те, которые имеют детей) зачастую во время вспышек агрессии не понимают, что причина может не быть в том объекте, который попадает под удар».

Правила правильной похвалы и что следует учитывать

«Похвала — это важный элемент, чтобы удовлетворить потребность в уважении и признании, — отмечает Александр Викторович Эйсмонт. — Для ребёнка это показатель того, что он заслуживает внимания и делает что-то значимое».

Психолог также добавил, что при этом важно соблюдать баланс и практиковать упражнение «один раз поругал, три раза похвалил». Александр Эйсмонт Викторович отмечает, что за всю свою практику работы с родителями и их детьми он не раз рекомендовал данное упражнение многим своим клиентам, обратившимся именно с проблемой взаимопонимания в семье.

Как правильно хвалить и ругать ребенка - советы психолога Пресс-служба

Какие действия необходимо предпринимать для реализации данного правила понятно уже в самом его названии. Нужно один раз поругать и три раза похвалить ребёнка. Александр Эйсмонт отдельно выделяет, что, если вы уже поругали ребёнка и не успели похвалить его три раза, так как он совершил какое-либо действие, за которое его нужно ругать, следует постараться воздержаться от этого.

«Конечно же, просто пропускать действие, за которым должно последовать наказание, нельзя, — говорит Александр Викторович Эйсмонт. — Ругать в такой ситуации не нужно. Просто обсудите это с ребенком, узнайте причины, которые стали триггерами для совершения проступка. Таким образом вы налаживаете связь, зарабатываете уважение и авторитет в глазах своего ребёнка, он не будет думать, что вы можете только сорваться с криками и изредка выдать какую-то незначительную похвалу».

Данное упражнение также дает возможность вычислить следующие проблемы:

Неспособность заметить позитивные качества и поступки ребенка (если правило «один раз поругал, три раза похвалил» никак не получается воплотить в жизнь и находятся поводы исключительно для наказания);

Использование неэффективных способов налаживания коммуникации с ребёнком, результат которого может проявиться либо в полном отсутствии взаимопонимания, либо в поступках «назло» со стороны ребёнка.

«Данное правило может помочь не только наладить коммуникацию с ребенком, но и выявить проблемы, — говорит Александр Эйсмонт. — Для многих родителей оказывается шоком тот факт, что воспитывать нужно не только свое чадо, но и самого себя».

Психолог Олександр Ейсмонт: «Хвалити і сварити дитину потрібно, але важливо це робити правильно!»

Психолог Олександр Вікторович Ейсмонт має досвід роботи з дітьми та їхніми батьками вже більше 10 років. За його професійну кар'єру найпоширенішим приводом звернення сімей за допомогою є прогалина у розумінні між дорослими і їхніми дітьми, яка утворилася за рахунок невміння батьків правильно сварити і хвалити свою дитину.

«Звісно ж, батьки зриваються на своїх дітей не просто так. У дорослих присутній стрес, пов'язаний з вирішенням побутових і робочих питань. Коли до цих проблем додаються тривожні дзвіночки з боку поведінки дитини, стримати свій гнів для дорослої людини вже непросто, – пояснює Олександр Ейсмонт. – І тут проблема в очікуваннях. Батьки не завжди розуміють, що їхня дитина це не доросла людина, яка може приймати обдумані й зважені рішення. Крім цього, дорослі (і не тільки ті, які мають дітей) найчастіше під час спалахів агресії не розуміють, що причина може не бути в тому об'єкті, який потрапляє під удар».

Правила правильної похвали і що слід враховувати

«Похвала – це важливий елемент, щоб задовольнити потребу в повазі й визнанні, – зазначає Олександр Вікторович Ейсмонт. – Для дитини це показник того, що вона заслуговує на увагу і робить щось значуще».

Психолог також додав, що при цьому важливо дотримуватися балансу і практикувати вправу «один раз насварив, три рази похвалив». Олександр Ейсмонт Вікторович зазначає, що за всю свою практику роботи з батьками та їхніми дітьми він не раз рекомендував дану вправу багатьом своїм клієнтам, які звернулися саме з проблемою взаєморозуміння в сім'ї.

Які дії необхідно робити для реалізації даного правила, зрозуміло вже в самій його назві. Потрібно один раз насварити і три рази похвалити дитину. Олександр Ейсмонт окремо виділяє, що якщо ви вже посварили дитину і не встигли похвалити її тричі, оскільки вона вчинила якусь дію, за яку її потрібно лаяти, слід постаратися утриматися від цього.

«Звісно, просто пропускати дію, за якою потрібно бути покарання, не можна, – говорить Олександр Вікторович Ейсмонт. – Сварити в такій ситуації не потрібно. Просто обговоріть це з дитиною, дізнайтеся причини, які стали тригерами для вчинення проступку. Таким чином ви налагоджуєте зв'язок, заробляєте повагу і авторитет в очах своєї дитини, вона не буде думати, що ви можете тільки зірватися з криками і зрідка видати якусь незначну похвалу».

Дана вправа також дає можливість вирахувати такі проблеми:

Нездатність помітити позитивні якості і вчинки дитини (якщо правило «один раз насварив, три рази похвалив» ніяк не виходить втілити в життя і знаходяться приводи виключно для покарання);

Використання неефективних способів налагодження комунікації з дитиною, результат якого може проявитися або в повній відсутності взаєморозуміння, або у вчинках «на зло» з боку дитини.

«Дане правило може допомогти не тільки налагодити комунікацію з дитиною, а й виявити проблеми, – каже Олександр Ейсмонт. – Для багатьох батьків виявляється шоком той факт, що виховувати треба не тільки своє чадо, а й самого себе».

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.