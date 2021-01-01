Как контролировать ребенка в интернете: 5 советов для родителей

Интернет вовсе не «белый и пушистый», но есть способы его обезопасить для детей.

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Сегодня дети чуть и не с рождения пользуются гаджетами, поэтому родителям стоит обращать внимание на то, чем интересуются их сыновья и дочки в интернете. Как это сделать, чтобы не испортить отношений с ребенком и одновременно уберечь от злоумышленников, разбиралась Ivona.

Как контролировать ребенка в интернете

Научите ребенка правилам безопасности в интернете. Как только ребенок научился открывать браузер и вбивать запросы стоит объяснить ему базовые правила пользования интернетом. Расскажите, что в онлайн мире, как и в офлайн, есть плохие люди, которые могут обидеть, ограбить, нанести вред смартфону или компьютеру.

5 «нельзя» в интернете:

Нельзя ничего покупать в том числе, внутри приложений.

Нельзя скачивать книги, музыку, видео с непроверенных сайтов.

Нельзя общаться с незнакомыми людьми в соцсетях и мессенджерах даже, если это дети (ведь в интернете ребенком может прикинуться каждый).

Нельзя рассказывать личную информацию (домашний адрес, телефон, адрес школы, доход родителей).

Нельзя выкладывать очень откровенные снимки и ставить геолокацию на фото, сделанных дома или в школе.

Будьте другом своему ребенку. Многие дети не рассказывают о кибербуллинге своим родителям из-за боязни критики или наказаний. Станьте другом своему ребенку и тогда он будет делиться с вами всем, если будет уверен в поддержке.

Разрешайте пользоваться гаджетами только в общей комнате. Стоять за спиной у ребенка не стоит, но выберите место, с которого будет виден экран его гаджета. Если он будет протестовать, объясните, что это нужно ради его же безопасности.

Установите родительский контроль на доступные гаджеты. Есть множество программ для родителей, которые помогут обезопасить пользование интернетом. Установите на все гаджеты, которые есть дома антивирус, приложение родительский контроль, включите безопасный поиск в интернете, скачайте приложения, адаптированные для детей (YouTube).

Дружите в социальных сетях. Добавьте своего ребенка в друзья в соцсетях, так вы сможете быстро узнавать о его интересах, переживаниях и поддерживать общение с ним. Лайкайте посты ребенка, обменивайтесь с ним ссылками, но не переусердствуйте, ведь вашему чаду станет некомфортно, он может завести новую страничку, о которой вы не узнаете.

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