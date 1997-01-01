Звездные мамы, которые выглядят как ровесницы своих детей

Знаменитостей легко можно назвать «суперженщинами», поскольку они успевают блистать на экранах, восторгать зрителей своим талантом, быть примерными женами и любящими мамами.

Кейт Бекинсейл и Вера Брежнева gettyimages.com

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Предлагаем подборку звездных мам, над которыми годы не властны.

Риз Уизерспун

45-летняя американская актриса Риз Уизерспун воспитывает троих детей - Аву, Дикона и Теннесси. На своей странице в Инстаграм знаменитость часто публикует фото со своей старшей дочерью, однако Риз выглядит как старшая сестра Авы.

Вера Брежнева

39-летняя украинская певица Вера Брежнева успешная мама двоих дочерей – Сони и Сары. Знаменитость ведет правильный образ жизни, регулярно тренируется и питается исключительно здоровой пищей. Именно поэтому Веру Брежневу в компании своих дочерей можно принять за их подружку.

Синди Кроуфорд

55-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд воспитывает двоих детей – Кайю и Пресли Гербер. Сын и дочь переняли лучшие мамины черты и умение держаться перед камерой, поэтому реализовали себя в моделинге. Несмотря на то, что Синди уже далеко за 50, рядом со своими детьми, она выглядит просто бесподобно.

Кейт Бекинсейл

47-летняя английская актриса Кейт Бекинсейл воспитывает дочь Лили Мо Шин. Девочка уже успела сняться в нескольких фильмах со своей знаменитой мамой. Более того, Кейт и Лили любят проводить время вместе: ходить по магазинам, посещать светские мероприятия и просто гулять. Даже внешне Кейт и Лили выглядят, как подружки.

Ума Турман

51-летняя американская актриса Ума Турман воспитывает троих детей – дочерей Майю Рэй, Розалинд и сына Левона Роэна. Старшая дочь Майя похожа на свою маму, как две капли воды. А кинокритики пророчат девочке звездную карьеру. К слову, несмотря на свой возраст, Ума Турман выглядит потрясающе.

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