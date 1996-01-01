Анджелина Джоли, Виктория Бекхэм, Наталья Водянова и другие многодетные мамы в нашей подборке ко Дню матери.

Многодетные мамы: У кого из звезд больше трех детей Getty images, Instagram

В воскресенье, 9 мая, в Украине и еще около 80-ти странах мира будет отмечаться День матери. Накануне праздника Ivona решила узнать, кто из знаменитых родительниц воспитывает больше трех детей. Узнайте, кто вошел в наш ТОП-8 звездных многодетных мам.

Анжелина Джоли

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У знаменитой голливудской актрисы Анжелины Джоли и ее экс-мужа, актера Бреда Питта, шестеро детей. Троих звездная мама родила сама и еще троих усыновила. В 2002 году в Камбодже Джоли взяла на воспитание мальчика Мэддокса. Через три года знаменитость удочерила девочку Захару из Эфиопии. Шайло, которая родилась в 2006 году, стала первым биологическим ребенком Анджелины и Брэда. Спустя год кинозвезда усыновила на юге Вьетнама трехлетнего мальчика Пакса Тьена. А в 2008 году родила двойню - мальчика Нокса Леона и девочку Вивьен Маршелин.

Анджелина Джоли на прогулке с детьми Getty images

Мадонна

Легендарная поп-дива Мадонна воспитывает шестерых детей. Старшую дочь Лурдес певица родила в 1996 году от кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона. Второму мужу, британскому режиссеру Гаю Риччи, Мадонна в 2000 году подарила сына Рокко. Еще четырех детей, сына Дэвида и дочерей Чифундо, Стеллу и Эстер, она усыновила.

Мадонна с дочерью Лурдес instagram.com/madonna

Мадонна с сыном Рокко Getty images

Мадонна с приемными детьми instagram.com/madonna

Наталья Водянова

У всемирно известной российской модели Натальи Водяновой – пятеро детей. От первого мужа, британского лорда Джастина Портмана она родила двух сыновей - Лукаса (2001) и Виктора (2007), а также дочь Неву (2006). Еще двух сыновей, Максима (2014) и Романа (2016), модель родила от нынешнего супруга, наследника французской модной империи LVMH, Антуана Арно.

Наталья Водянова с детьми instagram.com/natasupernova

Тори Спеллинг

Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» в браке с актером Дином Макдермоттом родила пятерых детей. У знаменитой мамы есть сыновья Лиам (2007), Финн (2012) и Бо (2017), а также дочери Стелла (2008) и Хэтти (2011).

Тори Спеллинг с мужем и детьми Getty images

Виктория Бекхэм

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У звездной пары Дэвида и Виктории Бекхэм тоже большая семья. Экс-участница группы Spice Girls подарила мужу-футболисту четырех детей. В 1999-м Виктория родила сына Бруклина. Через три года появился на свет Ромео. И еще через три года Бекхэмы стали родителями еще одного мальчика, который получил имя Круз. Самый младший ребенок супругов, дочь Харпер, родилась в 2006 году. В прессе ходят слухи, что Виктория мечтает стать мамой в пятый раз.

Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми instagram.com/victoriabeckham

Хайди Клум

Хайди Клум удалось построить успешную модельную карьеру, и это при том, что немецкая модель четыре раза была беременна. Первого ребенка, дочь Хелен, она родила вне брака. Отцом девочки, которая появилась на свет в 2004 году, является итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе. А в браке со вторым мужем, музыкантом Силом, Хайди родила еще троих детей: Генри (2005), Йохана (2006) и Лу Сулолу (2009).

Хайди Клум на прогулке с детьми Getty images

Мэрил Стрип

Обладательница трех статуэток «Оскар» Мэрил Стрип тоже сумела построить невероятно успешную карьеру в Голливуде и стать хорошей мамой своим четырем детям. Актриса подарила любимому супругу, скульптору Дону Гаммеру, сына Генри (1979) и трех дочерей: Мери (1983), Грейс (1986) и Луизу (1991).

Мэрил Стрип с мужем и детьми Getty images

Снежана Егорова

Украинская ведущая и актриса Снежана Егорова воспитывает пятерых детей. От брака с режиссером Семеном Горовым у нее есть две дочери: 29-летняя Анастасия и 26-летняя Александра. А от музыканта Антона Мухарского она родила еще двух сыновей и одну дочь: Андрея (2006) Арину (2010) и Ивана (2012).

Снежана Егорова с детьми instagram.com/snezha_egorova

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