Тоня Матвиенко впервые появилась на обложке с обеими дочерями
Известная украинская певица Тоня Матвиенко, которая была финалисткой первого сезона «Голосу країни», стала главной героиней нового выпуска популярного журнала «Viva!». Для обложки свежего номера глянца 40-летняя исполнительница снялась в платье изумрудного цвета с оголенными плечами от украинского дизайнера Olya Mak.
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Компанию Тони в фотосессии составили ее дочери – 22-летняя Ульяна от первого брака и 5-летняя Нина от нынешнего супруга, финалиста шоу «Маска» Арсена Мирзояна. Нина появилась на обложке в белом платье с фруктовым принтом, а ее старшая сестра в стильном темно-бирюзовом наряде с одним рукавом.
«Какие три желания я загадала на свои 40? Здоровье моей семье, отпраздновать юбилей на сцене и быть королевой со своими принцессами на обложке 😎😘», - подписала яркий снимок Матвиенко.
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