Тоня Матвиенко впервые появилась на обложке с обеими дочерями

Узнайте, как сейчас выглядит 22-летняя дочь Тони Матвиенко от первого брака.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко, которая была финалисткой первого сезона «Голосу країни», стала главной героиней нового выпуска популярного журнала «Viva!». Для обложки свежего номера глянца 40-летняя исполнительница снялась в платье изумрудного цвета с оголенными плечами от украинского дизайнера Olya Mak.

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Компанию Тони в фотосессии составили ее дочери – 22-летняя Ульяна от первого брака и 5-летняя Нина от нынешнего супруга, финалиста шоу «Маска» Арсена Мирзояна. Нина появилась на обложке в белом платье с фруктовым принтом, а ее старшая сестра в стильном темно-бирюзовом наряде с одним рукавом.

«Какие три желания я загадала на свои 40? Здоровье моей семье, отпраздновать юбилей на сцене и быть королевой со своими принцессами на обложке 😎😘», - подписала яркий снимок Матвиенко.

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