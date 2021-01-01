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Принцесса Евгения показала нежные фото мужа с маленьким сыном

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Узнайте, как сейчас выглядит девятый правнук Елизаветы II.
Принцесса Евгения показала нежные фото мужа с маленьким сыном
Принцесса Евгения показала нежные фото мужа с маленьким сыном
instagram.com/princesseugenie

3 мая английский бизнесмен Джек Бруксбэнк отметил день рождения. Супругу принцессы Евгении исполнилось 35 лет. По случаю юбилея мужа внучка Елизаветы II обнародовала милые фото из семейного альбома.

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Так, на официальной странице принцессы в Инстаграм появились фотографии именинника, где он держит на руках сына Огаста Филиппа Хоука. 9 мая малышу исполнится три месяца.

«Ты невероятный... С Днем Рождения, любовь моя 😍❤️», - написала Евгения в подписи к снимкам.

Муж принцессы Евгении
Муж принцессы Евгении
instagram.com/princesseugenie

Муж принцессы Евгении
Муж принцессы Евгении
instagram.com/princesseugenie

Муж принцессы Евгении
Муж принцессы Евгении
instagram.com/princesseugenie

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Теги: принцесса Евгения, королевская семья, Джек Бруксбанк, дети звезд, Елизавета II
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Источник: ivonа bigmir)net

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