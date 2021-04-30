28 апреля голливудской актрисе Джессике Альбе исполнилось 40 лет.

Джессика Альба показала редкое фото с детьми и мужем в честь своего юбилея Getty images

В среду, 28 апреля, звезда фильмов «Город грехов» и «Фантастическая четвёрка» Джессика Альба отметила юбилей. Знаменитой актрисе, которая недавно заявила о возможном уходе из кино, исполнилось 40 лет.

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По случаю дня рождения Альба решила поделиться с подписчиками снимком с самыми близкими людьми. На своей странице в Инстаграм звезда обнародовала семейный кадр, где она запечатлена в домашней обстановке с мужем, кинопродюсером Кэшем Уорреном, и их тремя детьми – 12-летней Онор Мари, 9-летней Хэвен Гарнер и 3-летним Хэйесом.

«Мое сердце полно надежд, и все, что я делаю в жизни, - для вас #моясемья #Это40», - говорится в описании к фото.

Джессика Альба показала троих детей и мужа instagram.com/jessicaalba

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