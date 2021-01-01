Всеукраинский детский литературный конкурс: как это было

Юные таланты прочли стихотворения Лины Костенко, Леси Украинки и Тараса Шевченко.

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На днях завершился всеукраинский литературный конкурс юных чтецов, в котором приняли участие 119 детей из разных уголков Украины. В карантинное время, когда у детей мало возможностей для самовыражения и творческой реализации, конкурс от познавательно-развлекательного шоу для детей “Kid-Світ” стал настоящим событием для любителей литературы.

Участие в конкурсе приняли дети от 3 до 15 лет как из городов-миллионников, так и из небольших поселков. По правилам нужно было записать короткое видео, на котором ребенок читает свое любимое стихотворение украинского автора.

“Мы увидели огромный отклик и детям сейчас не хватает подобных конкурсов. С командой хотели активизировать детей, которые сейчас находятся на дистанционном обучении. В первую очередь, мы дали им площадку для того, чтобы проявить себя, почувствовать командный дух и показать свои таланты. Детям сейчас, как никогда, необходимо внимание”, — говорит Анюта Славская, ведущая и автор программы “Kid-Світ”.

Победителей литературного конкурса определили путем голосования в соцсетях “Kid-Світ”. Первое место заняла Анастасия Грех из Львовской области со стихотворением Лины Костенко “Між іншим”. На втором месте — Мирославка Ляшко из Закарпатской области со стихотворением Леси Украинки “Як дитиною бувало”, а на третьем — Ростислав Степенко из Киевской области, который прочитал произведение Тараса Шевченко “Думка”.

Победительница выиграла электронную книгу и памятные подарки. Серебряный и бронзовый призеры получили набор энциклопедий и англоязычную литературу.

Победительница конкурса Анастасия Грех Пресс-служба

Все участники получили именные дипломы и эксклюзивные фирменные пряники. Также глава общественной организации “Славетна Україна” Владимир Зубанов поддержал инициативу, выделив детям более 300 энциклопедий, пазлов и книг по истории Украины, изданных в рамках общенационального проекта “Украина: история великого народа“. Книги проекта отмечены многочисленными наградами на международных книжных выставках.

Подарки участникам Всеукраинского детского литературного конкурса Пресс-служба

Анюта Славская и Владимир Зубанов Пресс-служба

Напомним, познавательно-развлекательное шоу “Kid-Світ” выходит в YouTube и на телеканале “Київ”.

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