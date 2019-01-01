Собрали для вас 5 классных рецептов, как сделать мыльные пузыри вместе с ребенком.

Чтобы приготовить раствор для мыльных пузырей лучше использовать не водопроводную воду, а кипяченую, а еще лучше — дистиллированную.

Не переборщите с глицерином или сахаром, иначе раствор получится слишком плотным, а пузыри будет трудно надувать.

Если есть возможность, оставьте готовый раствор на 12–24 часа, и только потом начинайте надувать.

Из хозяйственного мыла

Что нужно:

10 стаканов воды

1 стакан натертого на терке хозяйственного мыла

2 чайных ложки глицерина (или раствора сахара в теплой воде, можно добавить желатин)

Как делать:

Мыло засыпать в горячую кипяченую воду и размешивать до полного растворения, если мыло трудно растворяется – немного подогрейте смесь, но не кипятите. Также для этого рецепта можно использовать мыло на основе оливкового или миндального масла.

Не используйте туалетное мыло, так как оно имеет ненужные добавки.

Как сделать мыльные пузыри с ребенком GettyImages

Из жидкого мыла

Что нужно:

100 мл жидкого мыла

20 мл дистиллированной воды

10 капель глицерина

Как делать:

Смешайте мыло и воду, дождитесь, когда пена осядет (это займет примерно 2 часа), затем добавьте глицерин. Дайте раствору настояться в холодном месте.

Из жидкости для мытья посуды

Что нужно:

1/2 стакана жидкости для мытья посуды (только не для посудомоечных машин!)

2 стакана воды

2 чайные ложки сахара

Как делать:

Перемешайте тщательно все ингредиенты. Вместо сахара можно использовать 1–2 столовые ложки глицерина. Если поставите раствор на сутки в холодильник, пузыри будут получаться очень классными.

Как сделать мыльные пузыри с ребенком GettyImages

Из детского шампуня

Что нужно:

200 мл детского шампуня

400 мл кипяченой воды

3 столовых ложки глицерина или 6 чайных ложек сахара

Как делать

Смешайте шампунь с водой и оставьте настаиваться в течение суток. После добавьте глицерин (или сахар).

Из стирального порошка

Что нужно:

3 стакана горячей воды

2 ст. л. Порошка

20 капель нашатырного спирта

Как делать

Все смешайте и дайте раствору настояться 3–4 дня, затем его отфильтруйте. Пузыри по этому рецептору получаются большими и красивыми.

Как сделать мыльные пузыри с ребенком pixabay.com

Как проверить качество пузырей?

Надуйте пузырь, окуните палец в пену, а затем коснитесь им пузыря. Если он лопнул, нужно добавить еще мыла и несколько капель глицерина или сахарного сиропа, если нет — раствор получился правильный.

Ветер и пыль — враги мыльных пузырей; высокая влажность — помощник.

Вам будет интересно почитать на Ivona: