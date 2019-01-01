Как сделать мыльные пузыри с ребенком
Чтобы приготовить раствор для мыльных пузырей лучше использовать не водопроводную воду, а кипяченую, а еще лучше — дистиллированную.
Не переборщите с глицерином или сахаром, иначе раствор получится слишком плотным, а пузыри будет трудно надувать.
Если есть возможность, оставьте готовый раствор на 12–24 часа, и только потом начинайте надувать.
Из хозяйственного мыла
Что нужно:
- 10 стаканов воды
- 1 стакан натертого на терке хозяйственного мыла
- 2 чайных ложки глицерина (или раствора сахара в теплой воде, можно добавить желатин)
Как делать:
- Мыло засыпать в горячую кипяченую воду и размешивать до полного растворения, если мыло трудно растворяется – немного подогрейте смесь, но не кипятите.
- Также для этого рецепта можно использовать мыло на основе оливкового или миндального масла.
Не используйте туалетное мыло, так как оно имеет ненужные добавки.
Из жидкого мыла
Что нужно:
- 100 мл жидкого мыла
- 20 мл дистиллированной воды
- 10 капель глицерина
Как делать:
- Смешайте мыло и воду, дождитесь, когда пена осядет (это займет примерно 2 часа), затем добавьте глицерин.
- Дайте раствору настояться в холодном месте.
Из жидкости для мытья посуды
Что нужно:
- 1/2 стакана жидкости для мытья посуды (только не для посудомоечных машин!)
- 2 стакана воды
- 2 чайные ложки сахара
Как делать:
- Перемешайте тщательно все ингредиенты.
- Вместо сахара можно использовать 1–2 столовые ложки глицерина.
- Если поставите раствор на сутки в холодильник, пузыри будут получаться очень классными.
Из детского шампуня
Что нужно:
- 200 мл детского шампуня
- 400 мл кипяченой воды
- 3 столовых ложки глицерина или 6 чайных ложек сахара
Как делать
- Смешайте шампунь с водой и оставьте настаиваться в течение суток. После добавьте глицерин (или сахар).
Из стирального порошка
Что нужно:
- 3 стакана горячей воды
- 2 ст. л. Порошка
- 20 капель нашатырного спирта
Как делать
- Все смешайте и дайте раствору настояться 3–4 дня, затем его отфильтруйте. Пузыри по этому рецептору получаются большими и красивыми.
Как проверить качество пузырей?
Надуйте пузырь, окуните палец в пену, а затем коснитесь им пузыря. Если он лопнул, нужно добавить еще мыла и несколько капель глицерина или сахарного сиропа, если нет — раствор получился правильный.
Ветер и пыль — враги мыльных пузырей; высокая влажность — помощник.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил