Как отучить ребенка от соски: 5 способов, которые работают

Можно обойтись без слез и истерик, применяя лишь хитрость.

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Отучить ребенка от соски – непростая задача для родителей и порой это бывает сделать крайне сложно. Но ни в коем случае не стоит кричать на ребенка или силой забирать пустышку, ведь это станет настоящей пыткой для родителей, а ребенку нанесет психологическую травму.

Отучить ребенка от пустышки: в чем сложность

Как правило, к соске привыкают дети на искусственном вскармливании, ведь за время кормления из бутылочки малыши привыкают к ней и в отсутствии пустышки начинают капризничать. Кстати, до 1,5 года у ребенка сильный сосательный рефлекс, а потом он обычно начинает угасать. Тем не менее время отказа от соски индивидуально для каждого ребенка. Хотя, если ребенок тянется к пустышке и после двух лет, существует вероятность, что он выбрал ее в качестве утешения. Сложнее всего отучить от пустышки ребенка 3 лет.

5 способов отучить ребенка от соски

Без соски днем. Если ребенку нет двух лет, то пустышку стоит прятать из его поля зрения в дневное время. Более старшему ребенку можно рассказать историю, что соска ушла «гулять» и вернется только вечером. Если ребенок начал капризничать, постарайтесь его отвлечь развивающими играми, книгами или общением. После прохождения этапа без соски днем, соску можно забирать на время сна. Но имейте в виду, что без нее ребенок может просыпаться ночью.

Меняем форму пустышки. Можно обрезать соску или же проколоть. Проколов дырочку в соске, выдавите оттуда весь воздух. Так, соска превратится в плоскую и перестанет выполнять свою функцию. Как правило, после такой процедуры дети берут соску еще несколько раз и после этого отказываются от нее.

История отъезда соски. Для старших детей можно придумать историю скорого отъезда соски. Можете рассказать историю, что соска нужнее другому малышу или детенышу животного. Вместе с ребенком можете оформить посылку и отправить далеко-далеко.

Теряем соску. Потеря пустышки – случайная или умышленная отлично работает. Когда малыш начнет искать соску помогите ему всей семьей. В конце объясните, что соска потеряна и найти ее невозможно.

Обмениваем соску на подарок от любимого персонажа. Отличный вариант дать ребенку что-то взамен соски. Можно рассказать ребенку, что, когда дети подрастают, их соску забирает фея/персонаж из мультфильма. Попросите ребенка положить пустышку на место, откуда ее может забрать любимые персонаж, а утром на этом месте окажется желанный подарок.

Как нельзя отучивать ребенка от пустышки:

Нельзя ругать ребенка, стыдить, говорить, что с него будут смеяться другие дети на детской площадке.

Нельзя манипулировать ребенком родителям и родственникам.

Нельзя резко отбирать соску и не возвращать ее, несмотря на крики ребенка.

Не стоит мазать соску чем-то острым или неприятным на вкус, поскольку это может вызвать аллергию или расстройство пищеварения.

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