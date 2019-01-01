Кейт Уинслет впервые высказалась об актерской карьере 20-летней дочери

Дочь Кейт Уинслет Миа пошла по стопам звездной мамы.

Знаменитая голливудская актриса Кейт Уинслет впервые прокомментировала актерскую карьеру своей 20-летней дочери Мии, отцом которой является первый муж кинозвезды – режиссер Джим Триплтон. Так, 45-летняя звездная мама появилась в эфире ТВ-шоу Lorraine и рассказала об успехах Мии, которая в прошлом году дебютировала в картине «Тени».

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По словам Уинслет, сейчас ее дочь в Чехии готовится к съемкам в новом сериале. Кейт добавила, что всегда знала, что дочь пойдет по ее стопам. Звезда «Титаника» отметила, что Миа носит фамилию ее экс-супруга, поэтому многие режиссеры сперва не догадываются, что она является ее дочерью.

«Что для нее хорошо - так это то, что у нее другая фамилия. Из-за этого она пропала с радаров репортеров, даже на кастингах люди, которые выбирали ее в свои проекты, не знали, что она моя дочь. Это, конечно, было очень важно для ее самооценки», - поделилась Уинслет.

Листайте карусель, чтобы посмотреть кадры из дебютной картины Мии Триплтон:

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