Редкий кадр: Мерьем Узерли показала своих дочерей

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли поделилась с подписчиками семейным снимком.

Мерьем Узерли instagram.com/meryemuzerlimeryem

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Актриса, которая сыграла Роксолану в сериале «Великолепный век», Марьем Узерли на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательное фото. На кадре знаменитость позирует со своими дочками: 4-месячной Лили и 7-летней Ларой. Молодая мама нежно обняла своих девочек и мило улыбнулась в камеру.

Старшая дочка Мерьем родилась от турецкого бизнесмена Джана Ашета, а младшая – от нового избранника Узерли, имя которого она не раскрывает. Известно, что он американец, переехавший в Германию. Также возлюбленный Мерьем сделал ей предложение, однако свадьбу пришлось перенести из-за пандемии.

Поклонники восхитились нежным снимком, и осыпали молодую маму и детей комплиментами:

«Очень теплое фото». «Какая милая, вы просто красотки». «Как быстро растут чужие дети. Прекрасные принцессы».

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