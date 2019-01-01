Українські школярі зможуть навчатися у американській лабораторії атомної енергетики
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Стартував відбір школярів на ІІ Курс з атомної енергетики. Його проводить Мала академія наук спільно з Аргонською національною лабораторією (Argonne National Laboratory, ANL) за фінансової підтримки Департаменту енергетики США. Слухачі курсу отримають сертифікати та можливість взяти участь у Науковій школі на базі Агронської національної лабораторії у м. Чикаго. Заняття триватимуть українською та англійською мовами протягом 8 тижнів з 15 червня по 30 липня в онлайн форматі з можливістю очних занять.
Слухачами курсу можуть стати учні 10-11 класів, яким цікаві галузі ядерної фізики та атомної енергетики. Під час курсу учні зможуть не лише більше дізнатися про ці науки, а й запропонувати власні ідеї розв’язання питань, важливих для ядерної галузі.
Курс складається з 10 лекцій, на яких учасники зможуть ознайомитися з історією галузі «атомна енергетика», отримати сучасні уявлення про атомні ядра, ознайомитися з концепцією ядерного вибуху, поглибити знання про радіоактивність та захист від опромінення, дізнатися про будову ядерного реактора, принципи роботи, паливо, можливості зупинки а принцип безпечного використання, оцінити екологічну безпеку АЕС, на практичних кейсах розглянути аварії на Чорнобильській та Фукусімській АЕС, ознайомитись з відновлюваними джерелами енергії, оцінити потенціал енергомережі України тощо.
Щоб стати слухачем ІІ Курсу з атомної енергетики, необхідно до 10 травня заповнити форму за посиланням https://forms.gle/ddusKa6wnssDgsdP7 та написати мотиваційне есе обсягом на сторінку. У ньому необхідно пояснити своє бажання стати учасником курсу та очікування від нього, розказати, чим цікавить тема та розкрити своє бачення сьогодення та майбутнього атомної енергетики, а також пояснити, які плани щодо використання набутих знань.
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