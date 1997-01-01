Больше не скрывает: Ева Бушмина впервые показала повзрослевшую дочь

Экс-виагрянка Ева Бушмина впервые показала свою 7-летнюю дочь.

Ева Бушмина instagram.com/layahmusic

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Певица Layah, более известная как Ева Бушмина, на своей странице в Инстаграм в разделе stories показала свою дочь. Артистка в социальных сетях устроила распродажу своей одежды, и во время съемки в кадр попала ее 7-летняя дочь Эдита. Девочка вела себя очень раскрепощенно и артистично.

Дочь Евы Бушминой instagram.com/layahmusic

Знаменитость родила дочь в 2013 году от украинского бизнесмена Дмитрия Ланового, сына бывшего министра экономики Украины Владимира Ланового. Девочку назвали необычным именем Эдита, однако Ева Бушмина предпочитает скрывать свою личную жизнь, поэтому в прессе фото ее дочери до этих пор не появлялось.

Как известно, у супруга Евы Бушминой подрастают две дочери от первого брака.

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