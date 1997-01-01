«Меня уничтожали»: дочь Сумской рассказала о буллинге в школе

Звездная дочь Анна Борисюк откровенно рассказала о том, как над ней издевались в школе.

Ольга Сумская и ее младшая дочь instagram.com/olgasumska

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В недавнем интервью программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина» Анна Борисюк призналась, что ей было нелегко учиться в школе. По словам 19-летней девушки, ее обижали не только сверстники, но и учителя.

«Меня уничтожали как физически, так и словесно. Поэтому я уже не знала, за какое живое место зацепиться… Больше конечно девочки цеплялись. Просто каждый раз менялся состав класса и почему-то все ребята, будто их подговорили, просто набрасывались на меня. И так же учителя подхватывали весь этот общий прикол, стеб надо мной».

Об издевательствах в школе Анна рассказала своей маме только после выпуска, чем потрясла Сумскую.

«... я была в шоке. Говорю: «Доча, а чего ты мне раньше об этом не рассказала?“ Мне очень жаль это слышать, как маме. Эта нервозность или состояние депрессии, которые я иногда замечала в ребенке, я думала тогда – из-за чего?», – рассказала Ольга Сумская.

Также Ольга Сумская вспомнила свои школьные годы, и призналась, что ей тоже было нелегко.

«Я была тогда гадким утенком. У меня были очки, я их всегда прятала, снимала. Называли батискаф, четырехглазая, дочь народных артистов, и что ты там, Сумская, расскажи нам тут. Я только вспоминала, что я выдерживала в школе. Мне тоже доставалось, поверьте», – вспомнила Ольга Сумская.

К слову, Анна Борисюк пошла по стопам звездных родителей и поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого на актерский факультет.

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