Если вам кажется, что сил больше нет это все терпеть, а школьные чаты продолжают слать сообщения – не отчаивайтесь, вы не одиноки. Собрали для вас несколько полезных советов от родителей на карантине.

Выходите из дома

Не следуйте заветам Бродского. Чем чаще вы будете менять привычную обстановку – тем проще и интереснее вам будет общаться друг с другом. Вы можете выйти с семьей в ближайший парк или в лес, устроить экспедицию в поисках первых грибов или миксомицетов, которых можно кормить овсянкой.

Вызовы или активный отдых

Выматывайте своих детей, чем уставшее они будут – тем проще договариваться о рутинных обязанностях. Возьмите велосипеды и прокатитесь по городу, или отправьтесь на конную прогулку. Помните, что совместный активный отдых, вызывает положительные эмоции, а они в свою очередь – делают настроение лучше.

Еще две недели удаленной школы: как выжить родителям? unsplash.com

Поменяйтесь ролями

Попробуйте на пару часов поменяться активными ролями, отдайте детям возможность руководить семейным досугом, меню. Пусть почувствуют себя взрослыми и ответственными, а вы в свою очередь постарайтесь расслабиться и почувствовать себя ребенком.

Разговаривайте, а не кричите

Чтобы качество совместной жизни, особенно со школьниками-подростками не ухудшалось – говорите на равных. При этом всегда держите в уме, что лобная доля ребенка заканчивает формироваться в 21 год, а значит до этого он не вполне способен адекватно реагировать на обстоятельства и принимать верные решения. Потому относитесь к человеку с уважением, и оно вернется к вам сторицей. Помните, детей мы учим не словами, а действиями.

Еще две недели удаленной школы: как выжить родителям? unsplash.com

Настольные игры

Это всегда отличная идея расслабиться и провести вечер со смехом и радостью. Приготовьте вкусных закусок, сварите компот и посмейтесь от души. Смех – это главный помощник взрослого человека, чем больше вы смеетесь, тем больше у вас свободы. А свобода позволяет смотреть на ситуацию с разных сторон.

Можно быть слабым, уставшим и грустным

Если у вас плохое настроение – не вините себя. Вы тоже живой человек, вам тоже бывает сложно, это нормально. Уважайте и такое свое состояние, постарайтесь объяснить окружающим, что сейчас и вам нужна поддержка. Помните, что единственное что необходимо детям – это эмоционально стабильный взрослый, так что оставляйте время для себя и своих нужд.

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