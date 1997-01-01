51-летняя Ирина Билык показала фото с подросшим сыном
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Популярная исполнительница Ирина Билык на своей странице в Инстаграм опубликовала стильное фото с сыном. На кадре знаменитость запечатлена в длинном платье, пиджаке и белой шляпе с ровными полями. Звездный сын для фотосессии надел темно-синий пиджак, джинсы и белые кроссовки. Ирина выглядит очень счастливой рядом со своим сыном.
Стоит отметить, что Билык часто обращается к поклонникам за советами о воспитании ребенка: она поднимала тему спорта и интересовалась, как определить, когда ребенку нужно идти в школу.
Напомним, что Табриз второй сын Ирины Билык от фотографа и дизайнера Аслана Ахмадова. Ребенка для звездной пары выносила суррогатная мать, поскольку у Ирины были проблемы со здоровьем. Также у Билык есть старший сын Глеб Оверчук, которого артистка родила в 1999 году от модели Андрея Оверчука.
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