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Гвинет Пэлтроу показала редкий снимок со своим сыном

48-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу поразила сходством со своим сыном.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
instagram.com/gwynethpaltrow

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Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу на своей странице в Инстаграм опубликовала редкое фото своего сына Мозеса в честь его Дня рождения. На одном из снимков звездный сын занимался своим хобби – катался на скейтборде. По словам знаменитости, именно это увлечение помогло мальчику пережить пандемию, которая сказалась на это психологическом здоровье. Милые снимки актриса сопроводила трогательным признанием.

«Мозес, я не могу поверить, что тебе уже 15… Для меня ты самый фантастический, милый и драгоценный парень на этой планете. Я люблю тебя так сильно, что ты даже не можешь себе этого представить. С днем рождения!»

Стоит отметить, что у Пэлтроу и ее сына, который невероятно похож на нее,
очень теплые отношения. Такое же взаимопонимание и с дочкой Эппл, которой скоро исполнится 17 лет. Оба ребенка появились на свет, когда Гвинет была замужем за их отцом Крисом Мартином. Несмотря на то, что Крис и Гвинет развелись еще в 2016 году, они продолжают дружно заботиться о своих детях. 

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Теги: Гвинет Пэлтроу, фото сына, новости, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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