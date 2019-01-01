Как выбрать хороший школьный рюкзак для ребенка и на какие критерии стоит обращать внимание?

«Первый раз в первый класс» – невероятно трепетное событие. А когда в школу отправляемся не мы, а наши дети – волнение усиливается во много крат. Раньше мы заботились лишь о том, чтобы красиво прочитать свое стихотворение и ненароком не выпустить из рук невесомый шарик. Теперь же наша зона ответственности возрастает до галактических масштабов.

Сколько всего нужно успеть, столько всего купить к школе! Голова идет кругом. Чтобы не упустить из внимания ничего важного, мы собрали для вас самые полезные рекомендации по выбору главного школьного аксессуара.

Готовимся заранее

Оставлять все на последний момент – не лучшая идея. В конце августа ажиотаж на школьные товары возрастает до небес, топовые модели исчезают с полок со скоростью света, а весь предшкольный шоппинг превращается в настоящее испытание.

Как выбрать школьный рюкзак для первоклассника пресс-служба

2. Доверяем проверенным брендам

На модные рюкзаки для школы Kite «охотятся» заботливые родители в более чем 15 странах мира. Их главные преимущества – это эталонное качество, стильный дизайн и ортопедическая конструкция. А также:

Огромный выбор моделей. Любые формы и расцветки: каждый найдет «тот самый» ранец.

Все школьные рюкзаки Kite соответствуют европейским правилам безопасности и эргономики. Можно смело брать любой!

3. Если рюкзак – то только ортопедический

Главное – здоровье. В детском возрасте осанка только формируется и требует особо бережного отношения. Купить ортопедический рюкзак – действенный способ проявить заботу о ребенке и заложить фундамент счастливого будущего.

Как выбрать школьный рюкзак для первоклассника пресс-служба

Каждая модель для начальной школы Kite прошла ряд сложных испытаний и одобрена Немецким Институтом Здоровья и Эргономики IGR с отметкой «Эргономичный продукт».

запатентованные ортопедические спинки Ergo Kids и Ergo Back c мягкими дышащими подушечками, которые повторяют природные изгибы позвоночника; рюкзак плотно прилегает к спине и помогает поддерживать правильную осанку;

лямки правильной S-образной формы удобно ложатся на плечи, благодаря широкой поверхности, не давят;

съемный нагрудный ремень (а в некоторых моделях – и поясной) помогает правильно распределить вес и зафиксировать ранец в удобном положении.

4. Организация пространства

Как сложить канцелярию в рюкзак, чтобы все хранилось в порядке? И плотные книжки, и хрупкие тетради, и требующие деликатного отношения гаджеты, и целый хоровод разнообразных мелочей. И порядок поддерживать, и быстро находить нужную вещь поможет продуманная организация пространства. В рюкзаках Kite для начальной школы есть специальная система внутренних разделителей для книг и тетрадей, органайзеры для мелкой канцелярии, карманы с плюшевой подкладкой для гаджетов и многое другое.

5. Каркасный или мягкий? Ранцы для первоклассников бывают трех типов:

каркасные;

полукаркасные;

мягкие.

Какой из них лучше? Решать только вам! Все рюкзаки Kite, независимо от типа конструкции, отвечают всем требованиям ортопедии и порадуют удобным функционалом. Отличие лишь в том, что каркасные держат форму и это помогает маленьким непоседам поддерживать тетради в аккуратном виде. Преимущество мягких – облегченный вес. А полукаркасные – компромисс, оптимально сочетающий в себе лучшие качества каркасных и мягких моделей.

Как выбрать школьный рюкзак для первоклассника пресс-служба

6. VIP-рюкзак вместе с аксессуарами. Каждый ребенок достоин самого лучшего. Линейка Wonder Kite – VIP-предложение для самых требовательных клиентов. Премиальное качество и расширенный функционал – еще не все приятные сюрпризы Wonder Kite: вместе с рюкзаком вы получаете пенал и сумку для обуви! Капсульная коллекция в едином стиле: экономия средств и времени для родителей, а также – море радости для ребенка.

7. Что положить в рюкзак в школу

Kite – это не только первоклассные рюкзаки, но и ошеломительный выбор качественной канцелярии в ярких эмоциональных дизайнах. Помимо рюкзака, первокласснику нужен следующий набор канцтоваров. Запишите, чтобы не потерять:

пенал;

5-10 тетрадей в клетку и косую линию;

2 ручки и 2 графитных карандаша;

папки: для тетрадей и для трудов;

сумка на фикультуру;

цветные карандаши;

цветная бумага и картон;

ножницы;

клей-карандаш;

акварельные краски и палитра для смешивания цветов;

кисточки (пони или белка);

стакан-непроливайка;

набор фломастеров;

восковой пластилин;

пластиковая доска для лепки и набор стеков.

Собирайтесь в школу вместе с Kite! Качественные немецкие рюкзаки, канцелярия и аксессуары – чтоб учеба была в удовольствие.

Як вибрати шкільний рюкзак для першокласника

«Перший раз у перший клас» — неймовірно бентежна подія. А коли в школу вирушаємо не ми, а наші діти — хвилювання посилюється в багато разів. Раніше ми дбали лише про те, щоб красиво прочитати свій віршик і ненароком не випустити з рук невагому повітряну кульку. Тепер же наша зона відповідальності зростає до галактичних масштабів.

Скільки всього потрібно встигнути, стільки всього купити до школи! Голова йде обертом. Щоб не випустити з уваги нічого важливого, ми зібрали для вас найкорисніші рекомендації з вибору головного шкільного аксесуара.

1. Готуємося заздалегідь

Залишати все на останній момент — не найкраща ідея. В кінці серпня ажіотаж на шкільні товари зростає до небес, топові моделі зникають з полиць зі швидкістю світла, а весь передшкільний шопінг перетворюється на справжнє випробування.

2. Довіряємо перевіреним брендам

На модні рюкзаки для школи Kite «полюють» турботливі батьки в більш ніж 15 країнах світу. Їх головні переваги — це еталонна якість, стильний дизайн і ортопедична конструкція. А також:

Величезний вибір моделей. Будь-які форми і забарвлення: кожен знайде «той самий» ранець.

Всі шкільні рюкзаки Kite відповідають європейським правилам безпеки і ергономіки. Можна сміливо брати будь-який!

3. Якщо рюкзак для школи — то тільки ортопедичний

Головне — здоров'я. У дитячому віці постава тільки формується і вимагає особливо дбайливого ставлення. Купити ортопедичний рюкзак — дієвий спосіб проявити турботу про дитину і закласти фундамент щасливого майбутнього.

Кожна модель для початкової школи Kite пройшла ряд складних випробувань і схвалена Німецьким Інститутом Здоров'я і ергономіки IGR з відміткою «Ергономічний продукт»:

запатентовані ортопедичні спинки Ergo Kids і Ergo Back з м'якими дихаючими подушечками, які повторюють природні вигини хребта; рюкзак щільно прилягає до спини і допомагає підтримувати правильну поставу;

лямки правильної S-подібної форми зручно лягають на плечі, завдяки широкій поверхні, не тиснуть;

знімний нагрудний ремінь (а в деяких моделях — і поясний) допомагає правильно розподілити вагу і зафіксувати ранець в зручному положенні.

4. Організація простору

Як скласти канцелярію в рюкзак, щоб все зберігалося в порядку? І важкі книжки, і тендітні зошити, і делікатні гаджети, і цілий хоровод різноманітних дрібниць. І порядок підтримувати, і швидко знаходити потрібну річ допоможе продумана організація простору. У рюкзаках Kite для початкової школи є спеціальна система внутрішніх роздільників для книг і зошитів, органайзери для дрібної канцелярії, кишені з плюшевою підкладкою для гаджетів та багато іншого.

5. Каркасний або м'який? Ранці для першокласників бувають трьох типів:

каркасні;

напівкаркасні;

м'які.

Який з них краще? Вирішувати тільки вам! Всі рюкзаки Kite, незалежно від типу конструкції, відповідають всім вимогам ортопедії і порадують зручним функціоналом. Відмінність лише в тому, що каркасні тримають форму і це допомагає маленьким непосидам підтримувати зошити в акуратному вигляді. Перевага м'яких — полегшена вага. А напівкаркасні — компроміс, який оптимально поєднує в собі кращі якості каркасних та м'яких моделей.

6. VIP-рюкзак разом з аксесуарами.

Кожна дитина гідний найкращого. Лінійка Wonder Kite — VIP-пропозиція для найвимогливіших клієнтів. Преміальна якість і розширений функціонал — ще не всі приємні сюрпризи Wonder Kite: разом з рюкзаком ви отримуєте пенал і сумку для взуття! Капсульна колекція в єдиному стилі: економія коштів і часу для батьків, а також — море радості для дитини.

7. Що покласти в рюкзак до школи

Kite — це не тільки першокласні рюкзаки, а й приголомшливий вибір якісної канцелярії в яскравих емоційних дизайнах. Окрім рюкзака, першокласнику, як мінімум, потрібний наступний набір канцтоварів. Запишіть, щоб не загубити:

пенал;

5-10 зошитів в клітинку та косу лінію;

2 ручки і 2 графітних олівця;

папки: для зошитів і для праці;

сумка на фікультуру;

кольорові олівці;

кольоровий папір і картон;

ножиці;

клей-олівець;

акварельні фарби і палітра для змішування кольорів;

пензлики (поні або білка);

стакан-непроливайка;

набір фломастерів;

восковий пластилін;

пластикова дошка для ліплення і набір стеків.

Збирайтеся в школу разом з Kite! Якісні німецькі рюкзаки, канцелярія і аксесуари — щоб навчання було в задоволення.

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