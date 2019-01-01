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Вера Брежнева показала архивное фото с дочерью Соней Киперман

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Звездная мама Вера Брежнева поздравила старшую дочь с 20-летием, опубликовав ее младенческое фото.
Вера Брежнева показала архивное фото с дочерью Соней Киперман
Вера Брежнева показала архивное фото с дочерью Соней Киперман
instagram.com/ververa

Известная певица, актриса и ведущая Вера Брежнева поделилась с пользователями соцсети редкими кадрами из семейного альбома по случаю дня рождения старшей дочери. 30 марта Сони Киперман исполняется 20 лет.

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В честь праздника звездная мама обнародовала в Инстаграм подборку любимых фотографий с именинницей, среди которых можно увидеть ее младенческие снимки. Так, на одном из архивных кадров 19-летняя Вера лежала в постели и смотрела на забавное выражение лица спящей новорожденной Сони. Кроме детских фото Киперман, в подборке можно увидеть кадры из фотосессии для глянца, а также ее совместный кадр с младшей сестрой Сарой.

«20 лет назад мы встретились  и это было мое самое первое настоящее осознанное счастье! Моя первая доченька, первая правнучка, внучка и племянница в нашей семье! Мой смысл, моя мотивация, мой учитель и моя бесконечная любовь ♥️ С Днём Рождения, мой Ангел!», - обратилась к дочери певица.

Вера Брежнева с новорожденной дочерью Соней
Вера Брежнева с новорожденной дочерью Соней
instagram.com/ververa
Старшая дочь Веры Брежневой
Старшая дочь Веры Брежневой
instagram.com/ververa
Соня Киперман в детстве
Соня Киперман в детстве
instagram.com/ververa
Дочери Веры Брежневой
Дочери Веры Брежневой
instagram.com/ververa
Вера Брежнева и Соня Киперман
Вера Брежнева и Соня Киперман
instagram.com/ververa
Вера Брежнева и Соня Киперман
Вера Брежнева и Соня Киперман
instagram.com/ververa

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Теги: Вера Брежнева, Соня Киперман, детские фото, Вера Брежнева дочери
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Источник: ivonа bigmir)net

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