Вера Брежнева показала архивное фото с дочерью Соней Киперман

Звездная мама Вера Брежнева поздравила старшую дочь с 20-летием, опубликовав ее младенческое фото.

Известная певица, актриса и ведущая Вера Брежнева поделилась с пользователями соцсети редкими кадрами из семейного альбома по случаю дня рождения старшей дочери. 30 марта Сони Киперман исполняется 20 лет.

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В честь праздника звездная мама обнародовала в Инстаграм подборку любимых фотографий с именинницей, среди которых можно увидеть ее младенческие снимки. Так, на одном из архивных кадров 19-летняя Вера лежала в постели и смотрела на забавное выражение лица спящей новорожденной Сони. Кроме детских фото Киперман, в подборке можно увидеть кадры из фотосессии для глянца, а также ее совместный кадр с младшей сестрой Сарой.

«20 лет назад мы встретились и это было мое самое первое настоящее осознанное счастье! Моя первая доченька, первая правнучка, внучка и племянница в нашей семье! Мой смысл, моя мотивация, мой учитель и моя бесконечная любовь ♥️ С Днём Рождения, мой Ангел!», - обратилась к дочери певица.

Вера Брежнева с новорожденной дочерью Соней instagram.com/ververa

Старшая дочь Веры Брежневой instagram.com/ververa

Соня Киперман в детстве instagram.com/ververa

Дочери Веры Брежневой instagram.com/ververa

Вера Брежнева и Соня Киперман instagram.com/ververa

Вера Брежнева и Соня Киперман instagram.com/ververa

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