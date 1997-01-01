Ирина Шейк отдала свою 4-летнюю дочь в школу

Известная супермодель Ирина Шейк решила отдать свою 4-летнюю дочь в школу.

Ирина Шейк gettyimages.com

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Популярная модель Ирина Шейк всегда хотела, чтобы ее дочь свободно общалась на родном для нее самой русском языке. Так, Леа де Сен, которая на днях отпраздновала День рождения, стала ученицей специализированной школы в Нью-Йорке. Теперь девочка дважды в неделю посещает занятия по русскому языку.

Заведение обещает «полное погружение в русский язык и культуру с раннего возраста». Звездный папа Брэдли Купер признается, что будет только счастлив, если его дочь будет владеть двумя языками:

«Ей будет легче общаться со своими родственниками».

Несмотря на то, что Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались, они уделяют много времени на воспитание дочери. Шейк и Купер часто вместе гуляют с дочкой.

Ирина Шейк, Брэдли Купер и их дочь gettyimages.com

В недавнем интервью Ирина призналась, что ее экс-возлюбленный является прекрасным отцом их дочери:

«Брэдли - самый замечательный папа! Я никогда не понимала термина «совместная опека». Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа. Совместная опека - это просто быть родителем».

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