Як підтримувати дитину у різному віці: поради батькам

Дізнайтеся, якої підтримки потребує немовля, дошкільник і підліток.

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Період дитинства — від народження до формування дорослої особистості — схожий на трансформацію метелика, який проходить різні стадії розвитку: яйце-гусениця-лялечка-імаго.

Потреби та завдання, які є у дітей в різні етапи дорослішання, дуже різняться між собою. У цей час і батьки мають пройти випробування на своє вміння бути гнучкими, актуальними та адаптивними, приймати зміни дітей, розвиватися разом із ними.

Незалежно від віку, перший досвід переживань запам’ятовується найбільше. Якщо він був болючим і тривалим, а часу на відновлення не було, це може сформувати травму. Одним із таких періодів може стати саме дитячий досвід перебування в лікарні, коли батьків поряд нема, а лікарі, палата, процедури — відбуваються вперше. Разом із психологом розбираємо, як підтримати дитину в її переживаннях, основуючись на віковій психології, аби не сформувати травму.

Немовля – період від народження до року життя.

Дитина починає адаптуватися до навколишнього середовища, формує автономні навички дихання, травлення, терморегуляції. Вона ще безпорадна, лише дорослі своїм вчасним доглядом можуть допомогти їй упоратися з базовими завданнями. У цей період закладаються основи довіри до середовища та людей, формуються фундаментальні уявлення про світ.

Як підтримувати: Основні потреби немовляти полягають у безпеці, догляді, тактильному та емоційному контакті. Батьки в цей час є перш за все засобом вижити, спілкуючись з дитиною через тілесний зв’язок, голос, задоволення базових потреб.

Як підтримувати дитину у різному віці пресс-служба

Раннє дитинство (від 1-го до 3-х років).

Дитина починає усвідомлювати свою автономність, поняття «ми» трансформується в «я»: починається психологічна самостійність дитини. Вона вчиться робити щось самостійно (ходити, їсти, одягатися). Дитини на цьому етапі життя керується формулою «Я сам» і «Я — те, що я можу». На досвіді стосунків із батьками у дитини формується певний тип прив'язаності. Це «робочий стиль» побудови стосунків із людьми, який лягає в основу подальшого життя.

Саме дитинство («вік гри», від 3-х до 6-ти років).

Дитина балансує між ініціативою та провиною, між хочу і можна. Сюди можна вивести формулу «Я — те, що я хочу». Діти стають «чомучками», активно досліджують навколишній світ. Вони приміряють на себе різні ролі, імітують, копіюють, випробовують різні поведінкові стратегії.

Як підтримувати: З дошкільням варто прожити процес лікування в грайливій формі. Батьки мають заохочувати пізнання та ігрову активність, відповідати на питання «чомучок», опікати, але й заохочувати до самостійності.

Як підтримувати дитину у різному віці пресс-служба

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Молодший шкільний вік (6-8 років).

Час виходу за межі сім'ї: у соціум, який має чіткі правила, порядки та вимоги. Дитина вчиться підлаштовуватися під світ інших людей, структур, вимог систематичного навчання. Інтерес є рушійною силою цього періоду: «Я — те, чого я навчився». Це період побудови дружніх стосунків, потреби бути прийнятим, особливо серед однолітків. Це може бути часом сумнівів у собі, власній цінності, переоцінці знайомих істин, різкого розширення контактів та знань.

Як підтримувати: Діткам молодшого шкільного віку уже багато чого можна пояснити на свідомому рівні. Не залякуйте їх процедурами чи наслідками, а поясніть доцільність та користь лікування. Дитина потребує від батьків любові та підтримки в освоєнні невідомих навичок, які потрібні для соціальної адаптації.

Ранній підлітковий вік (9-12 років).

Активізується процес статевого дозрівання. Роль однолітків стає ще більш важливою, потреба приналежності до соціальних груп зростає. Гормональні зміни можуть сприяти появі тривожності, емоційної нестабільності, сумніву у собі, відсторонення.

Як підтримувати: Дітям середнього шкільного віку важливо бути в контакті з друзями. Не ображайтеся, якщо вашої підтримки їм недостатньо, а зробіть так, аби діти не відчували себе відірваними від однолітків. Є потреба у трактуванні раптових емоційних бурь та тілесних трансформацій, які скоро настануть. Це формує підґрунтя довіри до батьків, віри в те, що є до кого звернутися по підтримку, поділитися переживаннями.

Як підтримувати дитину у різному віці пресс-служба

Підлітковий вік (12-16 років).

Тіло активно трансформується, потрібні сили на прийняття себе, побудову стосунків з однолітками, які теж переживають гормональні бурі. У той же час підлітки потребують більше часу на самоті, стосунки з батьками зазнають кардинальних змін, виборюються нові свободи. Починається сепарація: відокремлення себе від батьківської сім’ї, поява таємниць. Окрім усіх цих завдань постає ще питання професійного вибору: «Хто я?», «Ким я хочу стати?». Перед підлітком постає важливе завдання: зібрати себе докупи заново, прийняти, полюбити, знайти цілі в житті та побудувати надійні стосунки.

Як підтримати: Старшокласники (підлітки) потребують врахування їхньої думки, ставлення на дорослому рівні. Наголошуйте на домовленостях, делегуванні/перерозподілі відповідальності. Поважайте їхню приватність та не втручайтеся в інтимний простір.

Юність (17-21 рік).

Період нових соціальних ролей, свого місця в соціумі, бунту та максималістичних вимог до себе і світу. Починаються експерименти, спроби сформувати пару з іншою людиною, пошук власного життєвого шляху.

Як підтримати: Юнаки формально вже не перебувають у дитинстві. В цей час важливо щоб батьки просто були, не заважали і вірили в силу юності. Щоб були небайдужими, підказували ідеї розвитку, але не давали порожніх обіцянок.

Як підтримувати дитину у різному віці пресс-служба

Для взаємодії з хворою дитиною обов’язково мають бути сприятливі умови. Але часто в палаті може не бути місця, а лікарняні коридори лякають. Спростити досвід перебування дитини та її родини в лікарні намагається благодійна організація Фундація Дім Рональда МакДональда. Уже п’ять років Фундація займається побудовою та підтримкою Сімейних кімнат в Україні — простору родинного затишку та домашнього тепла. Батьки можуть перебувати в кімнаті поки чекають на свою дитину з процедур або ж використати її для проведення часу разом, у деяких кімнатах — залишатися на ночівлю. У Сімейних кімнатах є іграшки та книжки для дітей, затишні крісла та дивани для відпочинку батьків, кухня для приготування їжі та ванна кімната. Користування такими кімнатами безоплатне, а гостей зустрічають дружні адміністратори, які і допоможуть, і розрадять, і пригостять чаєм або кавою. В Україні таких кімнат п’ять: в обласних державних лікарнях Києва, Харкова, Львова, Сум та Вінниці.

Дякуємо психологу Тетяні Лободинській за допомогу у підготовці матеріалу.

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