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Мамин помощник: Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном

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Звездная мама Наталка Денисенко поделилась милыми фото с 3-летним сыном Андреем.
Мамин помощник: Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном
Мамин помощник: Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном
instagram.com/natalka_denisenko

Звезда сериалов «Крепостная», «Село на миллион» и «Папаньки 2», украинская актриса Наталка Денисенко порадовала подписчиков новыми фотографиями с подросшим сыном.

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На своей странице в Инстаграм звездная мамочка показала, как 3-летний Андрей помогал ей с выпечкой. Семейство позировало на кухне в одинаковых фартуках коричневого цвета и головных уборах.

«Мой Помощник. Все прекрасно знают, когда у детей приходит возраст «я сам!» ни в коем случае нельзя запрещать им действовать самостоятельно. У нас уже были и разбитые тарелки, чашки, испорченная одежда, сломанные вещи... Но зато Андрюша теперь с удовольствием мне помогает во всем!!! Видели в сторис как он месил тесто??)))) Ну, и у меня в семье было так же) ох, помню, как мы с сестрой̆ помогали маме, это было нечто, конечно. Но зато воспоминания какие!!!!)))) И у нас с Андрюшкой теперь есть что вспомнить», - написала Наталка.

Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном
Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном
instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном
Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном
instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном
Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном
instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном
Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном
instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном
Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном
instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном
Наталка Денисенко показала, как готовит вместе с сыном
instagram.com/natalka_denisenko

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Теги: Наталка Денисенко
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Источник: ivonа bigmir)net

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