Узнайте, какие именно вещи не стоит озвучить своим детям .

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Многие согласятся, что честность и откровенность родителей нужны для гармоничных отношений с детьми. Но, есть такие вещи, которые нельзя озвучивать в слишком юном возрасте, потому что это может навредить вашему чаду.

Свои пищевые привычки в детстве

Редко встретить ребенка, любящего полезные овощи, как правило, их любимая еда - газированные напитки и чипсы. Вы – взрослый человек и уже явно научились питаться сбалансировано. И если расскажете малышу, что и сами когда-то любили вредные снеки, то уже никогда не сможете приучить его к правильному питанию.

ТОП-5 вещей, которые родители не должны рассказывать детям freepik.com

Ссоры с другими людьми

Нельзя, чтобы дети были втянуты в ваши семейные конфликты, чадо не должно принимать чью-то позицию. Пусть, даже если кто-то не прав – не заставляйте его делать выбор между старшими, которых он любит. Запомните, что использовать ребенка для ваших слез – плохая тактика.

Свои планы после отбоя

Когда дети ложатся спать, у родителей появляется время для себя, можно устроить спа-процедуры, кино посмотреть, уединиться с супругом. Но если вы скажете ребенку, что хотите сделать то и это, когда он пойдет спать…

Будьте уверены – ваши планы будут нарушены, потому что ребенок не сможет быстро уснуть и станет привлекать ваше внимание.

ТОП-5 вещей, которые родители не должны рассказывать детям freepik.com

Особенности родов

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Согласитесь, ответить на вопрос, откуда берутся дети, целое искусство. Но точно не нужно говорить, что это было больно. Вы можете, сами того не желая, вызвать у девочки страх, с которым ей придется справляться уже в осознанном возрасте.

Финансовое положение семьи

Трудности бывают у всех, особенно это остро ощутили в период первой волны коронавируса. Кого-то сократили, кто-то и вовсе остался без работы.

Для ребенка такие житейские вопросы настоящий стресс, ведь он не сможет вам помочь советом или как-то исправить ситуацию. Хуже всего, конечно, если ребенок будет считать себя виноватым в данной проблеме, к тому же, это беспокойство может затянутся на несколько месяцев.

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