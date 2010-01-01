Подборка увлекательных детских книг на английском языке.

ТОП-7 книг на английском для детей до 10 лет freepik.com

Игра - основной вид когнитивной деятельности детей. Поэтому в такой форме воспринимать новое для малышей гораздо легче. Как превратить изучение английского языка с ребенком в интересное приключение при помощи детских книг, расскажет Ivona.

“The Cat in the Hat“ (“Кот в шляпе“, автор Доктор Сьюз)

"The Cat in the Hat" ("Кот в шляпе", автор Доктор Сьюз) pinterest.com

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Кота в сапогах знают все, про кота в мешке - наслышаны. Но кто же такой Кот в шляпе? Волшебный озорник и затейник в огромной полосатой шляпе приходит к брату и его маленькой сестренке, чтобы развеять их скуку. Тут-то и начинается настоящая магия! Ребят ждут настоящие приключения, дом превращается в веселое убежище, полное тайн и загадок. Правда, скоро придет мама, и ей едва ли придется по вкусу шум, гам и тарарам…

Книга Доктора Сьюза написана простым языком, с разговорной лексикой, которая легко запомнится малышам, которые только начали изучать английский. К тому же “Кот“ ярко проиллюстрирован, что значительно облегчит детское восприятие.

“Goodnight Moon“ (“Спокойной ночи, луна“, автор Маргарет Уайз Браун)

"Goodnight Moon" ("Спокойной ночи, луна", автор Маргарет Уайз Браун) pinterest.com

Своеобразная колыбельная, написанная короткими предложениями с несложной лексикой, позволит мамам справиться сразу с двумя задачами: уложить малыша спать, и помочь постичь ему азы английского языка. Успокаивающая ритмика книги облегчит восприятие иностранного языка на слух, а также поможет выучить новые слова.

“The Story of Ferdinand“ (“История Фердинанда“, автор Мунро Лиф)

"The Story of Ferdinand" ("История Фердинанда", автор Мунро Лиф) pinterest.com

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Фердинанд - обычный бычок, которому не интересны корриды и соперничество с друзьями. Его увлекает общение с лесными зверушками, птичками и наблюдение за природой. Такой добрый, открытый персонаж сразу полюбится малышам, а детки постарше смогут выучить как простую разговорную, так и более сложную лексику, сдобренную важными грамматическими конструкциями. Легкий язык изложения способствует скорейшему запоминанию, а невероятные приключения Фердинанда непременно привлекут детское внимание.

“The Very Hungry Caterpillar“ (“Очень голодная гусеница“, автор Эрик Карл)

"The Very Hungry Caterpillar" ("Очень голодная гусеница", автор Эрик Карл) pinterest.com

Аналогия превращения гусеницы в бабочку проста и доступна для детского понимания. Для того чтобы стать сильным и здоровым нужно кушать правильную пищу, развиваться, и каждый день узнавать что-то новое. Самые маленькие ученики могут ассоциировать себя с главной героиней рассказа - Очень голодной гусеницей, а также, благодаря ее приключениям, узнать название блюд, числа, месяцы, дни недели на английском языке.

“Where the Wild Things Are“ (“Там, где живут чудовища“, автор Морис Сендак)

"Where the Wild Things Are" ("Там, где живут чудовища", автор Морис Сендак) pinterest.com

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История невероятных приключений мальчика Макса придется по вкусу более взрослым ребятам, которые постигают азы английского языка уже какое-то время. Лексика изложения несложная, но в предложениях используются более длинные грамматические конструкции. Их несложно изучить, погрузившись в удивительный мир главного героя - сказочный лес, полный загадочных, но совсем не страшных чудовищ.

“A Little Prince“ (“Маленький принц“, автор Антуан Де Сент Экзюпери)

"A Little Prince" ("Маленький принц", автор Антуан Де Сент Экзюпери) pinterest.com

Классика мировой литературы, которая прочно поселилась в сердцах детей и взрослых. Читать эту книгу будет интересно более взрослым ребятам, она отлично подойдет для внеклассного чтения с учениками младшей школы. Текст изобилует метафорами, эпитетами и крылатыми выражениями, что сделает язык ребенка более богатым и красочным.

“If You Give a Moose a Muffin“ (“Если дать лосю маффин“, автор Лаура Нумероф)

"If You Give a Moose a Muffin" ("Если дать лосю маффин", автор Лаура Нумероф) pinterest.com

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Книга с интригующим названием не только ответит на вопрос: “Что будет, если дать лосю маффин?“ (спойлер: он потребует торт), но и научит малышей, только вступивших на путь изучения английского языка, легче ориентироваться во временах, особенно в будущем, а также запомнить связанные с ним сокращения.

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