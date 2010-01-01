ТОП-7 книг на английском для детей до 10 лет
Игра - основной вид когнитивной деятельности детей. Поэтому в такой форме воспринимать новое для малышей гораздо легче. Как превратить изучение английского языка с ребенком в интересное приключение при помощи детских книг, расскажет Ivona.
“The Cat in the Hat“ (“Кот в шляпе“, автор Доктор Сьюз)
Читай также: ТОП-30 лучших книг для подростков
Кота в сапогах знают все, про кота в мешке - наслышаны. Но кто же такой Кот в шляпе? Волшебный озорник и затейник в огромной полосатой шляпе приходит к брату и его маленькой сестренке, чтобы развеять их скуку. Тут-то и начинается настоящая магия! Ребят ждут настоящие приключения, дом превращается в веселое убежище, полное тайн и загадок. Правда, скоро придет мама, и ей едва ли придется по вкусу шум, гам и тарарам…
Книга Доктора Сьюза написана простым языком, с разговорной лексикой, которая легко запомнится малышам, которые только начали изучать английский. К тому же “Кот“ ярко проиллюстрирован, что значительно облегчит детское восприятие.
“Goodnight Moon“ (“Спокойной ночи, луна“, автор Маргарет Уайз Браун)
Своеобразная колыбельная, написанная короткими предложениями с несложной лексикой, позволит мамам справиться сразу с двумя задачами: уложить малыша спать, и помочь постичь ему азы английского языка. Успокаивающая ритмика книги облегчит восприятие иностранного языка на слух, а также поможет выучить новые слова.
“The Story of Ferdinand“ (“История Фердинанда“, автор Мунро Лиф)
Читай также: ТОП-35 книг, которые должен прочесть каждый
Фердинанд - обычный бычок, которому не интересны корриды и соперничество с друзьями. Его увлекает общение с лесными зверушками, птичками и наблюдение за природой. Такой добрый, открытый персонаж сразу полюбится малышам, а детки постарше смогут выучить как простую разговорную, так и более сложную лексику, сдобренную важными грамматическими конструкциями. Легкий язык изложения способствует скорейшему запоминанию, а невероятные приключения Фердинанда непременно привлекут детское внимание.
“The Very Hungry Caterpillar“ (“Очень голодная гусеница“, автор Эрик Карл)
Аналогия превращения гусеницы в бабочку проста и доступна для детского понимания. Для того чтобы стать сильным и здоровым нужно кушать правильную пищу, развиваться, и каждый день узнавать что-то новое. Самые маленькие ученики могут ассоциировать себя с главной героиней рассказа - Очень голодной гусеницей, а также, благодаря ее приключениям, узнать название блюд, числа, месяцы, дни недели на английском языке.
“Where the Wild Things Are“ (“Там, где живут чудовища“, автор Морис Сендак)
Читай также: ТОП-20 культовых книг по психологии и саморазвитию
История невероятных приключений мальчика Макса придется по вкусу более взрослым ребятам, которые постигают азы английского языка уже какое-то время. Лексика изложения несложная, но в предложениях используются более длинные грамматические конструкции. Их несложно изучить, погрузившись в удивительный мир главного героя - сказочный лес, полный загадочных, но совсем не страшных чудовищ.
“A Little Prince“ (“Маленький принц“, автор Антуан Де Сент Экзюпери)
Классика мировой литературы, которая прочно поселилась в сердцах детей и взрослых. Читать эту книгу будет интересно более взрослым ребятам, она отлично подойдет для внеклассного чтения с учениками младшей школы. Текст изобилует метафорами, эпитетами и крылатыми выражениями, что сделает язык ребенка более богатым и красочным.
“If You Give a Moose a Muffin“ (“Если дать лосю маффин“, автор Лаура Нумероф)
Читай также: Как развивать эмоциональный интеллект ребенка: советы психолога
Книга с интригующим названием не только ответит на вопрос: “Что будет, если дать лосю маффин?“ (спойлер: он потребует торт), но и научит малышей, только вступивших на путь изучения английского языка, легче ориентироваться во временах, особенно в будущем, а также запомнить связанные с ним сокращения.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил