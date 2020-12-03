"2000 подарков к Новому году с Машей Ефросининой": исполняем мечты детей

Подарить ребенку праздник не сложно! Главное - не быть безразличным.

Дети в интернатах тоже мечтают, а мы с вами можем осуществить их мечты в период новогодних праздников, именно это себе ставит целью проект “2000 подарков с Машей Ефросининой“.

1 декабря стартует масштабная ежегодная благотворительная акция, которая позволит каждому стать волшебником для детей, оказавшихся без родительской опеки - “2000 подарков с Машей Ефросининой“.

Это совместный проект благотворительного фонда “Твоя опора“ и компании “Новая Почта“, цель которого - реализовать мечты о подарках каждого мальчика или девочки, которые растут без родительской любви. Подарки и “новогоднюю магию“ сейчас ждет 2000 детей из разных уголков страны.

2000 подарков - это, на мой взгляд, лучший финал года, который мы делаем вместе с фондом Твоя опора. Этот проект - возможность для каждого присоединиться к добрым делам. Ежегодно мы объединяемся, чтобы доказывать, что благотворительность - это легко и весело и еще раз напоминаем, что чужих детей не бывает. Когда-то мы начинали с 500 подарков, а сейчас их уже 2000 и за каждым из них стоит искренняя мечта ребенка, который оказался без родительской опеки, без родных, которые могут защитить, согреть и создать праздник. Давайте вместе осуществлять мечты! - рассказывает председатель попечительского совета фонда “Твоя опора“ Маша Ефросинина.

Подарить сказку воспитаннику интерната очень просто: выбираете на сайте мечту ребенка, покупаете подарок и несете его на Новую Почту. Наш партнер совершенно бесплатно отправит все 2000 подарков своим адресатам.

Осуществить мечты детей, оставшихся без родительской опеки вы можете вместе со своей малышней, тем самым приучая их к тому, что дети бывают разными, но надо не забывать быть добрым.

Уже седьмой год подряд мы поддерживаем эту акцию помогая бесплатно доставлять мечты детей, лишенных родительской опеки. В этом году акция приобретает особый смысл, ведь нам всем не хватает хороших новостей, а проблемы детей отодвинулись на задний план из-за пандемии. Поэтому мы с радостью продолжаем добрую традицию и снова доставим мечты, - заявила Лилия Загребельная, директор по имиджевым и социальным проектам.

Очень просим каждого, кто хочет присоединиться к акции, следовать инструкциям, которые вы получите на почту бронирования детского подарка, чтобы мы точно знали, что мечта малышей из детдомов осуществится вовремя.

И конечно, о добре нельзя молчать! Рассказывайте в соцсетях, что и кому решили подарить и используйте тег #ДаруємоДива.

Наш проект учит украинцев относиться к детям из интернатов, как к своим. Мы же не можем оставить своих детей без подарков на Новый год, а дети, растущие без родителей, тоже заслуживают осуществления своих желаний. Вместе мы не просто дарим подарки, мы закрываем индивидуальные потребности каждого ребенка, мы дарим им заботу и праздник. Список подарков формируют сами дети и вы там не найдете айфонов и ноутбуков, вы сможете воочию увидеть их реальные потребности в достаточно простых вещах. И каждый из нас в состоянии подарить чудо, - рассказывает основательница фонда “Твоя опора“ Валерия Татарчук.

Выражаем благодарность COSMONOVA | NET и COSMONOVA broadcast за техническую реализацию проекта, который дарит счастье.

Также вы можете просто нажать кнопку “Хочу помочь“ и перечислить любую сумму, чтобы дети не осталась без подарков.

Давайте докажем детям из интернатов, что мечты сбываются!

Діти в інтернатах теж мріють, а ми з вами можемо здійснити їхні мрії у період новорічних свят, саме це собі ставить за мету проект “2000 подарунків з Машею Єфросиніною”.

1 грудня стартує масштабна щорічна благодійна акція, яка дасть змогу кожному стати чарівником для дітей, які опинилися без батьківської опіки - “2000 подарунків з Машею Єфросиніною”.

Це спільний проект благодійного фонду “Твоя опора“ й компанії “Нова Пошта“, мета якого - реалізувати мрії про подарунки кожного хлопчика чи дівчинки, які ростуть без батьківської любові. На подарунки та “новорічну магію” зараз чекає 2000 дітей з різних куточків країни.

2000 подарунків - це, як на мене, найкращий фінал року, який ми підводимо разом з фондом Твоя опора. Цей проект - можливість для кожного приєднатися до добрих справ. Щороку ми об’єднуємося, щоб доводити, що благодійність - це легко та весело і вкотре нагадуємо, що чужих дітей не буває. Колись ми починали з 500 подарунків, а зараз їх вже 2000 й за кожним з них стоїть щира мрія дитини, яка опинилася без батьківської опіки, без найрідніших, які можуть захистити, зігріти та створити свято. Давайте разом здійснювати мрії! - розповідає голова опікунської ради фонду “Твоя опора”Маша Єфросиніна.

Подарувати казку вихованцю інтернату дуже просто: обираєте на сайті мрію дитини, купуєте подарунок і несете його на Нову Пошту. Цей наш партнер абсолютно безкоштовно надішле усі 2000 подарунків своїм адресатам.

Здійснити мрії дітлахів, які залишилися без батьківської опіки ви можете разом зі своєю малечею, тим самим привчаючи їх до того, що дітки бувають різними, але треба не забувати бути добрим.

Вже сьомий рік поспіль ми підтримуємо цю акцію допомагаючи безкоштовно доставляти мрії дітей, позбавлених батьківського піклування. Цього року акція набуває особливого сенсу, адже нам всім не вистачає добрих новин, а проблеми дітей відсунулись на задній план через пандемію. Тож ми з радістю продовжуємо добру традицію та знову доставимо мрії, - заявила Лілія Загребельна, директорка з іміджевих та соціальних проектів.

Дуже просимо кожного, хто хоче приєднатися до акції, дотримуватися інструкцій, які ви отримаєте на пошту після бронювання дитячого подарунка, аби ми точно знали, що мрія малечі з дитбудинків здійсниться вчасно.

І звісно, про добро не можна мовчати! Розказуйте у соцмережах, що і кому вирішили подарувати та використовуйте тег #ДаруємоДива.

Наш проект вчить українців ставитися до дітей з інтернатів, як до своїх. Ми ж не можемо залишити своїх діточок без подарунків на Новий рік, а діти, що ростуть без батьків, теж заслуговують на здійснення своїх мрій. Разом ми не просто даруємо подарунки, ми закриваємо індивідуальні потреби кожної дитини, ми даруємо їм турботу та свято. Список подарунків формують самі діти і ви там не знайдете айфонів та ноутбуків, ви зможете на власні очі побачити їхні реальні потреби у досить простих речах. І кожен з нас взмозі подарувати диво,- розповідає засновниця фонду “Твоя опора” Валерія Татарчук.

Висловлюємо вдячність COSMONOVA | NET і COSMONOVA broadcast за технічну реалізацію проекту, який дарує щастя.

Також ви можете просто натиснути кнопку “Хочу допомогти“ і перерахувати будь-яку суму, аби малеча не залишилася без подарунків.

Давайте доведемо діткам з інтернатів, що мрії здійснюються!

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.

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