Родительская осведомленность - первый шаг на пути к детской безопасности.

Каждый год количество несчастных случаев, связанных с детьми, исчисляется несколькими тысячами. Детская безопасность и детские права являются одними из самых важных тем в международном сообществе О проблемах, с которыми каждый день сталкиваются дети и их родители основатель охранного холдинга “Шериф“ Дмитрий Стрижов поговорил с экспертами Аленой Кривуляк и Николаем Кулебой в видеоблоге “Железный Шериф“. Ivona рассказывает основные советы экспертов.

Основные угрозы детской безопасности и как их минимизировать - советы экспертов Пресс-служба

Согласно официальной статистике за прошлый год, было совершено 4446 преступлений по отношению к детям, из них 1342 осоо тяжелых. За полгода 2020, на национальную горячую детскую линию было 25 тысяч обращений. Самые частые причины обращений: насилие в семье, одиночество и селфхарм (ребенок самостоятельно себе вредит).

Домашнее насилие

Насилие со стороны семьи, к сожалению, действительно является наиболее распространенным явлением. По словам Николая Кулебы, 600 тысяч детей находятся в экстремальном неблагополучии - бедность, домашнее насилие, отторжение со стороны семьи. В нашем общество бить ребенка все еще является “нормальным“. При этом даже в самом маленьком возрасте (от 0 до 2 лет) каждый четвертый ребенок страдает от насилия со стороны родителей. Но стоит понимать, что когда маленького ребенка наказывают, особенно жестоко наказывают, формируются психические травмы, которые он будет нести всю свою жизнь.

Основные угрозы детской безопасности и как их минимизировать - советы экспертов Пресс-служба

Часто насилие совершается неосознанно молодыми родителями. Когда рождается ребенок родители нервничают, если он плачет. Ребенка, чтобы успокоить, могут сильно качать, трясти, и это причиняет повреждение мозга.

В Криминальном кодексе предполагается наказание за домашнее насилие. Насилие над ребенком, которое привело к увечьям, тянет за собой лишение свободы. Но обычно за синяки или сломанную руку родителей к ответственности не привлекают.

Что делать ребенку в случае, если дома над ним совершают насилие:

звонить в 102. Раньше если на службу 102 звонил ребенок, то на него реагировали довольно скептически. Но сейчас ситуация поменялась. Потому конечно, если есть возможность, следует сразу звонить в полицию.

Раньше если на службу 102 звонил ребенок, то на него реагировали довольно скептически. Но сейчас ситуация поменялась. Потому конечно, если есть возможность, следует сразу звонить в полицию. выбежать из дома. Если есть возможность, уйти из дома в момент конфликта - это лучшее решение. Дом является закрытым помещением и потому наиболее опасен в ситуации насилия.

Если есть возможность, уйти из дома в момент конфликта - это лучшее решение. Дом является закрытым помещением и потому наиболее опасен в ситуации насилия. избегать кухни и ванной комнаты. В случае, если выбежать не получается, стоит избегать помещений, в которых есть колющие и режущие предметы. То есть в первую очередь нужно уходить из кухни, где много ножей, которыми может быть нанесено ранение как нападающим ребенку, так и ребенком в случае самообороны. В ванной тоже не стоит прятаться. Лучший вариант - собственная комната, где ребенок сможет закрыться и оттуда позвонить в 102.

В случае, если выбежать не получается, стоит избегать помещений, в которых есть колющие и режущие предметы. То есть в первую очередь нужно уходить из кухни, где много ножей, которыми может быть нанесено ранение как нападающим ребенку, так и ребенком в случае самообороны. В ванной тоже не стоит прятаться. Лучший вариант - собственная комната, где ребенок сможет закрыться и оттуда позвонить в 102. привлечь внимание других взрослых. Кроме звонка в 102, стоит кричать в окно, стучать к соседям по стенам, выбежать в подъезд и кричать “пожар“. Любые действия, которые вызывают реакцию других взрослых, смогут помочь ребенку и обезвредить ситуацию.

Основные угрозы детской безопасности и как их минимизировать - советы экспертов freepik.com

позвонить на бесплатную горячую детскую линию 116-111. Этот звонок бесплатный с любого мобильного телефона, даже если на счету нет денег или минус. Позвонить могут не только дети, для того, чтобы сообщить о ситуации, в которой ребенку угрожает опасность. Любой кейс, который касается насилия над детьми, берется в работу.

Этот звонок бесплатный с любого мобильного телефона, даже если на счету нет денег или минус. Позвонить могут не только дети, для того, чтобы сообщить о ситуации, в которой ребенку угрожает опасность. Любой кейс, который касается насилия над детьми, берется в работу. обратиться в Службу по делам детей. Это - лучшее решение при психологическом насилии. Ведь если даже ситуацию конфликта было замято, это не значит, что насилие не повторится. Основной задачей Службы является сделать так, чтобы ребенок остался в семье, но микроклимат в семье стал для нее безопасным.

Селфхарм и вредные привычки

Селфхарм - это самостоятельное нанесение ребенком себе вреда. Это могут быть порезы, ожоги, удушье и попытки суицида.

Такое поведение вызвано психологическими проблемами, которые переживает ребенок, особенно подросток. Родители ошибочно считают, что избежать такого поведения можно, если у ребенка не будет слишком много свободного времени. Однако, стоит понимать, что селфхарму также могут быть причиной: страх перед ВНО, буллинг, сложность домашнего задания, проблемы в подростковых отношениях. Родители обычно отстраняются от ребенка в таких проблемах и потому дети не могут к ним обратиться за помощью. Потому основным решением здесь (и в многих других проблемах) будет иметь доверительные отношения с ребенком, общаться, переживать про его проблемы и всегда приходить на помощь.

Основные угрозы детской безопасности и как их минимизировать - советы экспертов freepik.com

Другими видами селфхарма является пристрастие детей к нежелательным веществам: курение, алкоголь, наркотики. К сожалению, запрет продажи детям до 18 лет не спасает от употребления и у подростков эти привычки чрезвычайно распространены. Очень популярным является амфетамин, который довольно просто можно купить даже в школе.

Решением тут будет также быть другом ребенку и заботиться о его счастье. Не пытайтесь запрещать что-то употреблять! Любой запрет еще больше укрепляет желание пробовать что-то дальше. Потому закрыть ребенка в комнате и запретить ему что-то употреблять - это худшее решение. Если дети счастливы, то им и не захочется пробовать что-то противозаконное.

Опасность в быту

Большое количество несчастных случаев с детьми происходит из-за неосторожности или недостаточного внимания родителей. В первую очередь - дома.

Опасностью дома может быть пожар, утечка газа, потоп. Если такие случаи происходят, когда ребенок сам дома, он должен знать как себя вести - как выйти из квартиры (если это возможно), какие службы вызывать и как звать на помощь. Лучшим решением будет, конечно, вообще не допускать возможности возникновения таких ситуаций: обучить ребенка, что нельзя играть со спичками, всегда выключать плиту (а лучше вообще пользоваться микроволновкой), закручивать краны. Также Дмитрий Стрижов рекомендует установить датчики, которые будут реагировать на дым, пожар, потоп, газ и нежелательных гостей. Обслуживание таких датчиков стоит недорого, но зато сможет обезопасить вашу семью от катастрофы.

Основные угрозы детской безопасности и как их минимизировать - советы экспертов freepik.com

Самой распространенной опасностью дома являются, как ни странно, - окна. Они особо опасны для детей младшего возраста - 2-4 года, иногда постарше. Не понимая потенциальной угрозы, дети этого возраста могут забраться на что-то, что стоит рядом с окном, а оттуда на подоконник и облокотиться на окно. Если оно открыто, то это очень опасно. Москитная сетка легко вылетает, как только ребенок на нее упирается. Таким образом ребенок может выпасть из окна, покалечиться или погибнуть. Решением будет - поставить специальную фурнитуру с предохранителем на окна. Это стоит недорого, но спасет детям жизнь.

Если вы думаете “меня это не коснется“, то можете стать жертвой негативной статистики. Продумайте, какие еще опасности могут произойти с ребенком на маршруте домой, дома, в школе. И подумайте, как можно их избежать.

Сексуальное насилие

Все чаще в СМИ возникает информация про взрослых, которые совершают сексуальное насилие над детьми. Часто - это люди, которые имеют авторитет у ребенка (тренер, учитель, священник). Алена Кривуляк отмечает, что не совсем правильно называть их педофилами, ведь педофилия - психическое заболевание, которое есть у 4% людей. Большинство же людей, которые совершают сексуальное насилие над детьми, являются не больными, а преступниками.

Основные угрозы детской безопасности и как их минимизировать - советы экспертов Пресс-служба

Как понять что над ребенком могут совершать сексуальное насилие?

Понаблюдайте за поведением ребенка. Если он закрывается в комнате, прячем свой мобильный телефон, не хочет разговаривать, отказывается есть, ходить гулять - это может быть признаком. Если это случилось в школе, то ребенок может говорить, что не хочет ходить в школу, давай поменяем школу, не води меня на этот кружок. Часто родители считают, что дети просто ленятся или вредничают. Но причиной может быть и насилие. Ребенок может при этом бояться людей, особенно мужского пола (в первую очередь отца, дедушку). Это показатель, что либо кто-то из них может наносить вред ребенку либо это специфическая реакция на ситуацию с другим взрослым мужского пола.

Как избежать такой ситуации:

научите ребенка, что такое нежелательные прикосновения. Объясните, что есть места, спрятанные под одеждой, которые являются только твоими и никто не должен их трогать. Ни мама, ни папа, ни тем более кто-то из малознакомых людей или окружения. Если кто-то будет трогать тебя за прикрытые места, которые никто не должен трогать, то сообщи об этом родителей и мы поможем, чтобы эта ситуация никогда больше не повторялась.

Объясните, что есть места, спрятанные под одеждой, которые являются только твоими и никто не должен их трогать. Ни мама, ни папа, ни тем более кто-то из малознакомых людей или окружения. Если кто-то будет трогать тебя за прикрытые места, которые никто не должен трогать, то сообщи об этом родителей и мы поможем, чтобы эта ситуация никогда больше не повторялась. расскажите ребенку правила поведения: выделите 5 минут чтобы просто поговорить с ребенком. Расскажите, что если ребенку кто-то предлагает куда-то пойти - он не обязан с ним идти, даже если это родственник. Если же незнакомый человек берет за руку - нужно кричать и бежать в людное место.

выделите 5 минут чтобы просто поговорить с ребенком. Расскажите, что если ребенку кто-то предлагает куда-то пойти - он не обязан с ним идти, даже если это родственник. Если же незнакомый человек берет за руку - нужно кричать и бежать в людное место. сформируйте доверие. Научитесь говорить с ребенком, слушать и слышать его.

Научитесь говорить с ребенком, слушать и слышать его. все контролируйте. Не создавайте моменты, когда ребенок на длительное время остается сам с кем-то без вашего контроля. После посещения занятий спрашивайте детей, задавайте уточняющие вопросы. Также можете записать звук на телефон разговора между взрослым и ребенком.

Опасность в интернете

Большое количество преступников уходит в интернет. Именно поэтому важно знать сколько времени ребенок проводит в сети. Чтобы интернет не стал главным увлечением ребенка, нужно чем-то его занимать на протяжении дня и не приучать к гаджетам. С самого маленького возраста родители, когда берут детей с собой куда-то, дают им телефон чтобы просто их отвлечь. Естественно, это входит в привычку и в дальнейшем, если ребенок ничем не занят, то он будет лезть в интернет.

Самой большой проблемой являются сексуальные преступления в интернете. Дети довольно быстро начинают доверять кому-то, просто посмотрев на фотографию. Таким образом, взрослые могут поставить чужое фото и делать вид, что они практически ровесники. Они налаживают общение, просят эротические фотографии, пытаются скомпрометировать ребенка, просят про встречи.

Основные угрозы детской безопасности и как их минимизировать - советы экспертов freepik.com

Чтобы этого избежать стоит установить на гаджеты родительский контроль. Иметь доступ ко всем аккаунтам ребенка. Не стоит показывать ребенку недоверие и рыться в его личном пространстве, но стоит иногда понаблюдать с кем общается ребенок, расспросить его.

Другим острым вопросом в интернете является кибербуллинг. Часто сверстники используют фотошоп чтобы приставить голову ребенка к какому-то голому телу и распространяют эти фотожабы среди одноклассников и друзей. Кроме того, могут вороваться переписки, публиковаться унизительные видео. Это более сложная ситуация, чем буллинг, который остается в школе. Ведь дети довольно тяжело переживают шантаж.

Главным решением будет использования “правила биллборда“. Скажите своему ребенку, чтобы он не размещал ничего в интернете такого, чтобы он не захотел увидеть на биллборде рядом с домом или школой. Это простой совет, но эксперты отмечают, что стоит начать именно с него.

Основные угрозы детской безопасности и как их минимизировать - советы экспертов freepik.com

Будьте другом своему ребенку и тогда он всегда будет в безопасности!

Щороку кількість нещасних випадків та злочинів, пов’язаних з дітьми, становить кілька тисяч. Дитяча безпека та дитячі права є одними із найважливіших тем впродовж останніх років у міжнародній спільноті. Про проблеми, з якими щодня стикаються діти та їхні батьки засновник охоронного холдингу “Шериф“ Дмитро Стрижов поговорив із експертами Оленою Кривуляк та Миколою Кулебою у відеоблозі “Залізний Шериф“ (“Железный Шериф“ рос.). Ivona розповідає основні поради експертів.

За офіційною статистикою за минулий рік, було здійснено 4446 злочинів по відношенню до дітей, з них 1342 особливо тяжких. За півроку 2020, на національну гарячу дитячу лінію було 25 тисяч звернень. Найчастіші причини звернень: насильство з боку сім’ї, самотність та селфхарм (дитина самостійно наносить собі шкоду).

Домашнє насильство

Насильство з боку сім’ї, на жаль, справді є найбільш розповсюдженим явищем. За словами Миколи Кулеби, 600 тисяч дітей перебувають в екстремальному неблагополуччі - бідність, домашнє насильство, відторгнення з боку сім’ї. В нашому суспільстві бити дитину досі є “нормальним явищем“. При цьому навіть у найменшому віці (від 0 до 2 років) кожна четверта дитина страждає від насильства з боку батьків. Проте треба розуміти, що коли маленьку дитину карають, особливо жорстоко карають, то формуються психічні травми, які вона нестиме усе своє життя.

Часто насильство здійснюється несвідомо молодими батьками. Коли народжується дитина батьки нервують, коли вона плаче. Дитину, аби заспокоїти, можуть сильно колисати, трусити і це може призвести до пошкоджень мозку.

У Кримінальному кодексі передбачене покарання за домашнє насильство. Насильство над дитиною, яке призвело до каліцтва, призводить до позбавлення волі. Проте за синці чи зламану руку рідко батьків притягують до відповідальності.

Що робити дитині у випадку, якщо вона зазнає насильства вдома:

дзвонити на 102. Раніше якщо на службу 102 дзвонила дитина, то на неї дуже скептично реагували. Але зараз це змінилося. Тому звісно, якщо є можливість, треба одразу дзвонити в поліцію.

Раніше якщо на службу 102 дзвонила дитина, то на неї дуже скептично реагували. Але зараз це змінилося. Тому звісно, якщо є можливість, треба одразу дзвонити в поліцію. вибігти з дому. Якщо є можливість, піти з будинку у момент конфлікту - це найкраще рішення. Будинок є закритим простором і тому є найбільш небезпечними у ситуації насильства.

Якщо є можливість, піти з будинку у момент конфлікту - це найкраще рішення. Будинок є закритим простором і тому є найбільш небезпечними у ситуації насильства. уникати кухні і ванної. У випадку, якщо вибігти не вдається, треба уникати приміщень, у яких є колючі або ріжучі предмети. Тобто у першу чергу треба йти з кухні, де є багато ножів, якими може бути нанесене поранення як від нападника дитині, так і дитиною у випадку самооборони. У ванній також краще не ховатися. Найкращий варіант - власна кімната, де дитина зможе закритися і звідти подзвонити у 102.

У випадку, якщо вибігти не вдається, треба уникати приміщень, у яких є колючі або ріжучі предмети. Тобто у першу чергу треба йти з кухні, де є багато ножів, якими може бути нанесене поранення як від нападника дитині, так і дитиною у випадку самооборони. У ванній також краще не ховатися. Найкращий варіант - власна кімната, де дитина зможе закритися і звідти подзвонити у 102. привернути увагу інших дорослих. Окрім дзвінка у службу 102, варто кричати у вікно, стукати до сусідів у стіни, вибігти у під’їзд і кричати “пожежа“. Будь-які дії, які викликають реакцію інших дорослих, зможуть допомогти дитині і знешкодити ситуацію.

Окрім дзвінка у службу 102, варто кричати у вікно, стукати до сусідів у стіни, вибігти у під’їзд і кричати “пожежа“. Будь-які дії, які викликають реакцію інших дорослих, зможуть допомогти дитині і знешкодити ситуацію. дзвонити на безкоштовну дитячу гарячу лінію 116-111. Цей дзвінок є безкоштовним з будь-якого мобільного телефону, навіть якщо на рахунку немає грошей або мінусовий баланс. Подзвонити можуть не лише діти, для того аби повідомити про ситуацію, в якій дитині загрожує небезпека. Будь-який кейс стосовно насильства над дітьми береться у роботу.

Цей дзвінок є безкоштовним з будь-якого мобільного телефону, навіть якщо на рахунку немає грошей або мінусовий баланс. Подзвонити можуть не лише діти, для того аби повідомити про ситуацію, в якій дитині загрожує небезпека. Будь-який кейс стосовно насильства над дітьми береться у роботу. звернутися до Служби у справах дітей. Це - найкраще рішення при психологічному насильстві. Адже якщо навіть ситуацію конфлікту було вирішено, це не означає, що насильство не повториться. Основним завданням Служби є зробити так, щоб дитина залишилася в сім’ї, але мікроклімат у сім’ї став для неї безпечним.

Селфхарм та шкідливі звички

Селфхарм - це самостійне нанесення дитиною собі шкоди. Це можуть бути порізи, опіки, задуха та спроби суїциду.

Така поведінка викликана психологічними проблемами, які переживає дитина, особливо підліток. Батьки помилково вважають, що уникнути такої поведінки можна, якщо у дитини не буде забагато вільного часу. Проте варто розуміти, що до селфхарму також призводять і інші ситуації: страх перед ЗНО, булінг, складність домашнього завдання, проблеми у підліткових стосунках. Батьки зазвичай відсторонюються від дитини в таких проблемах і тому діти не можуть до них звернутися за допомогою. Тому основним рішенням тут (і у багатьох інших проблемах) - мати довірливі стосунки з дитиною, спілкуватися, перейматися її проблемами та завжди надавати допомогу.

Іншими видами селфхарму є пристрасть дітей до небажаних речовин: куріння, алкоголь, наркотики. На жаль, заборони продажу дітям до 18 років не рятують від вживання і у підлітків ці шкідливі звички зараз дуже поширені. Надзвичайно популярним є амфетамін, який доволі просто можна купити навіть в школі.

Рішенням тут буде також бути другом дитині і турбуватися про її щастя. Не намагайтеся забороняти щось вживати! Будь-яка заборона ще більше розпалює бажання пробувати щось далі. Тому закрити у кімнаті дитину і заборонити їй щось вживати - це найгірше рішення. Якщо дитина щаслива, то їй і не захочеться спробувати щось протизаконне.

Небезпека у побуті

Велика кількість нещасних випадків із дітьми відбувається через необережність або недостатню увагу чи клопіт батьків. У першу чергу - вдома.

Небезпекою вдома може бути пожежа, витік газу, затоплення. Якщо такі негоди стаються, коли дитина сама вдома, вона має знати як поводитися - як вийти з квартири (якщо це можливо), які служби викликати та як кликати на допомогу. Найкращим рішенням буде, звісно, взагалі не допустити можливості виникнення таких ситуацій: навчити дитину, що не можна гратися із сірниками, завжди виключати плиту (а краще користуватися виключно мікрохвильовою), закручувати крани. Також Дмитро Стрижов рекомендує встановити датчики, що реагуватимуть на дим, пожежу, потопи, газ та небажаних гостей. Обслуговування дачтиків не коштує дорого, але убезпечить вашу сім’ю від катастрофи.

Найпоширенішою небезпекою вдома є, як не дивно, - вікна. Вони становлять небезпеку для дітей молодшого віку - 2-4 років, іноді старших. Не розуміючи потенційної небезпеки, діти цього віку можуть забратися на щось, що стоїть поруч із підвіконням, а звідти на саме підвіконня і обпертися об вікно. Якщо воно відчинене, то це дуже небезпечно, бо москітна сітка легко вилітає, щойно дитина на неї спирається. Таким чином дитина може випасти з вікна і скалічитися або загинути. Рішенням буде - поставити спеціальну фурнітуру із запобіжниками на вікна. Це коштує недорого, але врятує життя дитині.

Якщо ви думаєте “мене не стосується“, то ви можете стати жертвою негативної статистики. Продумайте які незгоди можуть трапитися з дитиною на маршруті додому, вдома, в школі. І продумайте як їх можна уникнути.

Сексуальне насильство

Усе частіше в ЗМІ виникає інформація про дорослих, які здійснюють сексуальне насильство над дітьми. Часто - це люди, які мають авторитет у дитини (тренер, вчитель, священик). Олена Кривуляк зазначає, що не зовсім правильно називати їх педофілами, адже педофілія - це психологічне захворювання, яке притаманне 4% людей. Більшість же людей, що наносять сексуальну шкоду дітям є не хворими, а злочинцями.

Як зрозуміти, що над дитиною можуть здійснювати сексуальне насильство?

Поспостерігайте за поведінкою дитини. Якщо дитина закривається у кімнаті, ховає свій мобільний телефон, не хоче розмовляти, відмовляється їсти, ходити гуляти - це може бути ознакою. Якщо це трапилося в школі, то дитина може говорити, що не хоче ходити в школу, давай змінимо школу, не води мене на цей гурток. Часто батьки думають, що дитина просто лінується або вередує. Але причиною може бути і насильство. Дитина може при цьому боятися людей, особливо чоловічої статі (у першу чергу батька, дідуся). Це показник, що або хтось із них може завдавати шкоду дитини або це специфічна реакція на ситуацію з іншим дорослим чоловічої статі.

Як уникнути такої ситуації:

навчіть дитину, що таке небажані дотики. Поясніть, що є місця, приховані одягом, які є лише твоїми і ніхто не має їх чіпати. Ні мама чи тато, ні тим паче хтось з малознайомих людей чи оточення. Якщо хтось буде чіпати тебе за прикриті місця, які ніхто не має права чіпати, то повідом батькам, і ми допоможемо, щоб ця ситуація більше не повторилася.

Поясніть, що є місця, приховані одягом, які є лише твоїми і ніхто не має їх чіпати. Ні мама чи тато, ні тим паче хтось з малознайомих людей чи оточення. Якщо хтось буде чіпати тебе за прикриті місця, які ніхто не має права чіпати, то повідом батькам, і ми допоможемо, щоб ця ситуація більше не повторилася. розкажіть дитині правила поведінки. Виділіть 5 хвилин аби просто поговорити з дитиною. Розкажіть, що якщо дитині хтось пропонує кудись піти - вона не зобов’язана з ним іти, навіть якщо це родич. Якщо ж незнайома людина бере за руку - треба кричати і тікати у людне місце.

Виділіть 5 хвилин аби просто поговорити з дитиною. Розкажіть, що якщо дитині хтось пропонує кудись піти - вона не зобов’язана з ним іти, навіть якщо це родич. Якщо ж незнайома людина бере за руку - треба кричати і тікати у людне місце. плекайте довіру. Навчіться розмовляти з дитиною, слухати і чути вашу дитину.

Навчіться розмовляти з дитиною, слухати і чути вашу дитину. усе контролюйте. Не створюйте моменти, коли дитина на довгий час залишається на самоті з кимось без вашого контролю. Після відвідування занять питайте дитину, ставте уточнюючі запитання. Також можете записати звук на телефон розмови між дорослим і дитиною.

Небезпека в інтернеті

Велика частина злочинців йде в інтернет. Тому в першу чергу важливо знати скільки часу дитина проводить в мережі. Щоб інтернет не став головним дозвіллям дитини треба чимось її займати протягом дня і не привчати до гаджетів. Від найменшого віку батьки, коли беруть з собою кудись дитину, часто дають дитині телефон аби просто її відволікти. Звісно, це входить у звичку і надалі, якщо дитина нічим не зайнята, то вона буде лізти в інтернет.

Найбільшою проблемою є сексуальні злочини в інтернеті. Діти дуже швидко починають довіряти комусь, просто глянувши на фотографію. Таким чином, дорослі можуть поставити чуже фото і робити вигляд, що вони практично однолітки. Вони налагоджують спілкування, просять еротичні фотографії, намагаються скомпрометувати дитину, просять про зустріч.

Аби цього уникнути варто встановити на гаджети батьківський контроль. Мати доступ до всіх акаунтів дитини. Не треба показувати дитині недовіру і копирсатися у її особистому просторі, але варто іноді спостерігати з ким спілкується дитина, розпитувати її.

Іншою гострою проблемою в інтернеті є питання кібербулінгу. Часто однолітки використовують фотошоп аби приставити голову дитини до якогось голого тіла і поширюють ці фотожаби серед однокласників і друзів. Окрім того, може відбуватися викрадення переписок, публікація принизливих відео. Це складніша ситуація ніж булінг, який залишається в школі. Бо діти дуже гостро переживають шантаж.

Основним рішенням тут буде використання “правила білборду“. Скажіть своїй дитині, аби вона нічого не розміщувала в інтернеті такого, що б не хотіла, щоб було на білборді поруч з домом чи школою. Це проста порада, але експерти зазначають, що варто почати саме з неї.

Будьте другом вашій дитині і тоді вона завжди буде у безпеці!

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

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