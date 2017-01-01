Как без крика и уговоров уложить спать малыша .

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Многие родители сталкиваются с проблемой уложить ребенка спать. Если даже после ванны чадо не спешит ко сну, как же быть?

Наберитесь терпения, главное успокоиться и не кричать, это не поможет.

Советы, как без проблем уложить ребенка спать freepik.com

Некоторые дети действительно после ванны очень активны и бодры. Хотя должно быть все наоборот: ванные процедуры расслабляют человека, и после обеспечен спокойный сон.

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Из-за особенности детского организма у малышей очень подвижная нервная система, и она очень быстро на все реагирует. Водные процедуры могут стать для ребенка как релаксант, так и тоником, и как зачастую у большинства второй вариант.

Рекомендуем делать ванну для ребенка за 1 час до сна.

Советы, как без проблем уложить ребенка спать freepik.com

После предложите малышу что-то перекусить или выпить. Из напитков это может быть: молоко, ромашковый чай или компот. Затем он может поиграть любимыми игрушками, но ближе ко сну вы присоединяйтесь к нему с более спокойными занятиями – порисуете вместе, соберите пазл, постройте конструктор, почитаете ему сказки, можно в постельке.

Такой прием дает результат. Главное, оставить после купания немного времени на любимые игры ребенка. Сделайте ребенку легкий массаж, он поможет ему расслабиться.

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