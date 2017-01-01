Советы, как без проблем уложить ребенка спать
Читай также: Непослушные дети: Причины и советы, как с этим справиться
Многие родители сталкиваются с проблемой уложить ребенка спать. Если даже после ванны чадо не спешит ко сну, как же быть?
Наберитесь терпения, главное успокоиться и не кричать, это не поможет.
Читай также: Можно ли заразиться коронавирусом в самолете
Из-за особенности детского организма у малышей очень подвижная нервная система, и она очень быстро на все реагирует. Водные процедуры могут стать для ребенка как релаксант, так и тоником, и как зачастую у большинства второй вариант.
Рекомендуем делать ванну для ребенка за 1 час до сна.
Такой прием дает результат. Главное, оставить после купания немного времени на любимые игры ребенка. Сделайте ребенку легкий массаж, он поможет ему расслабиться.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил