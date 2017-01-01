Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Непослушные дети: Причины и советы, как с этим справиться

Комментариев: 0
Как правильно вести себя с ребенком, который капризничает .
Непослушные дети: Причины и советы, как с этим справиться
Непослушные дети: Причины и советы, как с этим справиться
freepik.com

Читай также: Как повысить иммунитет ребенка: 12 правил здоровья

Если ваш малыш капризничает, то это неспроста. Такое поведение не рождается на пустом месте.

Разберем несколько причин капризности ребенка. 

Категоричность

Например, вы говорите: не поднимай, отпусти щенка, помой руки. Но не объясняете, почему. А ведь малыш должен понять, по какой причине ему нужно совершить действия, которые вы ему озвучиваете. Из-за этого и появляется протест. 

Непослушные дети: Причины и советы, как с этим справиться
Непослушные дети: Причины и советы, как с этим справиться
freepik.com
Донесение проблемы

Дети, как и взрослые, выражают эмоции громко и активно, они хотят, чтобы их услышали. Если малыш кричит и рыдает, возможно, это такой способ донести до взрослых свою проблему, привлечь внимание. Любой дискомфорт может вызвать такие эмоции. 

Непослушные дети: Причины и советы, как с этим справиться
Непослушные дети: Причины и советы, как с этим справиться
freepik.com

Читай также: ТОП-5 увлекательных настольных игр для всей семьи

Ваш плохой пример

Детям свойственно наблюдать за родителями, повторять их привычки. Если в разговоре вы о ком-то эмоционально и нелестно высказываетесь, то не удивляйтесь, что услышите от чада после ссоры с кем-либо такие же слова. Если не хотите, чтобы ваш ребенок так себя вел, перестаньте показывать ему плохой пример.  Общайтесь с ним, признавайте свои ошибки, проговаривайте любые конфликты и обиды. 

Ранее мы рассказали, какие 7 фильмов посмотреть в семейном кругу

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: воспитание, капризный ребенок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь