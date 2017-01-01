Как правильно вести себя с ребенком, который капризничает .

Непослушные дети: Причины и советы, как с этим справиться freepik.com

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Если ваш малыш капризничает, то это неспроста. Такое поведение не рождается на пустом месте.

Разберем несколько причин капризности ребенка.

Категоричность

Например, вы говорите: не поднимай, отпусти щенка, помой руки. Но не объясняете, почему. А ведь малыш должен понять, по какой причине ему нужно совершить действия, которые вы ему озвучиваете. Из-за этого и появляется протест.

Непослушные дети: Причины и советы, как с этим справиться freepik.com

Донесение проблемы

Дети, как и взрослые, выражают эмоции громко и активно, они хотят, чтобы их услышали. Если малыш кричит и рыдает, возможно, это такой способ донести до взрослых свою проблему, привлечь внимание. Любой дискомфорт может вызвать такие эмоции.

Непослушные дети: Причины и советы, как с этим справиться freepik.com

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Ваш плохой пример

Детям свойственно наблюдать за родителями, повторять их привычки. Если в разговоре вы о ком-то эмоционально и нелестно высказываетесь, то не удивляйтесь, что услышите от чада после ссоры с кем-либо такие же слова. Если не хотите, чтобы ваш ребенок так себя вел, перестаньте показывать ему плохой пример. Общайтесь с ним, признавайте свои ошибки, проговаривайте любые конфликты и обиды.

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