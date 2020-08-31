И чем они отличаются от "старой школы".

Общество постоянно меняется, в связи с этим меняются подходы к решению проблем, взгляды, привычки. Особый интерес представляет воспитание детей: какие ценности им прививают, какими техниками и методами пользуются и т. д.

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Принципы поведения родителей и правила, которые раньше были популярны в воспитании детей, несколько изменились сейчас, как изменились и сами люди, их ценности и мировоззрение.

Современные реалии воспитания повергли бы в шок родителей еще каких-то 20-30 лет назад. Какими же правилами во взращивании своих чад руководствуются сегодняшние мамы и папы? Об этом расскажет Ivona.

“Хочу на ручки!“: Держать или не держать?

Раньше считалось, что если держать на руках ребенка постоянно, то он может вырасти крайне несамостоятельным. Сегодня это мнение изменилось: психологи, да и сами родители, пришли к выводу, что это совершенно естественно, когда малыш находится на руках у мамы и папы и получает от них самые теплые объятия. Такая любовь и забота о ребенке сформирует его характер. Если малышу не хватает такой заботы, если проявлять чрезмерную строгость и безразличие, он, вероятней всего, вырастет жестоким, озлобленным, закомплексованным человеком.

Воспитание по-новому: Привычки современных родителей pinterest.com

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Существует миф, что новорожденного нельзя держать вверх головой. Логического объяснения этому запрету нет: младенца можно с первых дней держать головой вверх, придерживая ее. Впрочем, это касается и любого другого положения, пока ребенок не научится держать голову самостоятельно.

Сон с родителями

Раньше считали, что ребенок должен быть самостоятельным, поэтому лучше, если он будет спать один. Сейчас же врачи и психологи пришли к выводу, что в первый год жизни сон с родителями полезен для малыша. Это удобно и по “техническим“ причинам, например: в случае надобности вы быстро можете сориентироваться и уделить ребенку внимание, если его что-то беспокоит во время сна.

Воспитание по-новому: Привычки современных родителей pinterest.com

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Пеленание ребенка - это противоестественно. Так полагают многие современные родители. И их рассуждения вполне логичны: в утробе матери ребенок практически не ограничен в движении, он сам решает, как ему комфортно. После рождения, когда его закутывают в пеленки, малыша фактически лишают этого комфорта. Такой стресс едва ли способствует физическому и психологическому развитию младенца.

Зачем коляска, когда есть кенгуру?

Кенгуру постепенно вытесняют привычные коляски. Это приспособление имеет множество плюсов: ребенок рядом с вами в буквальном смысле, и вы можете оперативно предоставить ему необходимый уход. К тому же носить ребенка в этом приспособлении гораздо легче, чем на руках.

Воспитание по-новому: Привычки современных родителей pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как помочь грудничку при запорах.

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