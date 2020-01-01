Плюсы и минусы учебы за границей

Плюсы и минусы учебы за границейРеклама
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Обучение за рубежом с каждым годом становится только популярнее среди украинцев. И, чтобы разобраться, что же привлекает наших соотечественников, компания Karandash подготовила информацию об основных преимуществах и недостатках образования за рубежом. Читайте и сравнивайте.
1. Другой подход к образованию
Высшее образование за рубежом направлено ещё и на то, чтоб элементарно научить учиться.
На лекции и аудиторные занятия отведено немного времени. В основном студенты учатся самостоятельно: пишут курсовые работы, готовят совместные проекты.
2. Широкий выбор программ
Главное преимущество обучения за рубежом — возможность выбрать «свою» специальность. Заграничные программы в университетах уже, чем украинские.
Например, обучение в Голландии часто предполагает изучение узкой сферы или ее комбинацию с другими направлениями. В университетах можно найти не только «общий менеджмент», но и «ивент-менеджмент», «гостиничный дизайн и проектный менеджмент» и пр.
Встречаются и новые специальности, которых вообще нет в украинских вузах:
● нейробиология;
● гейм-дизайн;
● нано- и цифровые технологии;
● предпринимательство и др.
Студенты в Канаде, Америке, Нидерландах и других странах могут вносить коррективы в расписание. Это повышает их интерес к обучению.
Важное преимущество обучения за границей — много практики. В нидерландских вузах на практику отводится 1 семестр из 6.
Рабочее место можно найти самому или воспользоваться помощью университета. К примеру, обучение в Испании в частной школе гастрономии Gastronomy & Culinary Management Campus CEU подразумевает стажировку в элитных ресторанах средиземноморской и других кухонь.
4. Реальный вариант иммиграции
Большинство стран предлагает упрощенную процедуру миграции для иностранных студентов. В Германии дают 1,5 года после выпуска на поиск работы, в Голландии — 1 год. В Испании студенты, окончившие программу длительностью от 3-х лет, могут сразу претендовать на ПМЖ.
5. Перспективы
Дипломы международных университетов ценятся работодателями по всему миру. По статистике, выпускники с европейским, американским или канадским дипломом трудоустраиваются в течении полугода после выпуска и со старта имеют зарплату выше средней.
Плюси та мінуси навчання за кордоном
Плюси вчитися за кордоном
Інший підхід до освіти
Вища освіта за кордоном направлене ще й на те, щоб елементарно навчити вчитися.
На лекції та аудиторні заняття відведено небагато часу. В основному студенти вчаться самостійно: пишуть курсові роботи, готують спільні проєкти.
Широкий вибір програм
Головна перевага навчання за кордоном — можливість вибрати «свою» спеціальність. Закордонні програми в університетах вужче, ніж українські.
Наприклад, навчання в Голландії часто передбачає вивчення вузької сфери або її комбінацію з іншими напрямками. В університетах можна знайти не тільки «загальний менеджмент», а й «івент-менеджмент», «готельний дизайн і проєктний менеджмент» тощо.
Зустрічаються і нові спеціальності, яких взагалі немає в українських вишах:
- нейробіологія;
- гейм-дизайн;
- нано- та цифрові технології;
- підприємництво тощо.
Студенти в Канаді, Америці, Нідерландах та інших країнах можуть вносити корективи в розклад. Це підвищує їх інтерес до навчання.
Важлива перевага навчання за кордоном — багато практики. У нідерландських ВНЗ на практику відводиться 1 семестр з 6.
Робоче місце можна знайти самому або скористатися допомогою університету. Наприклад, навчання в Іспанії в приватній школі гастрономії Gastronomy & Culinary Management Campus CEU увазі стажування в елітних ресторанах середземноморської та інших кухонь.
Реальний варіант імміграції
Більшість країн пропонує спрощену процедуру міграції для іноземних студентів. У Німеччині дають 1,5 року після випуску на пошук роботи, в Голландії — 1 рік. В Іспанії студенти, які закінчили програму тривалістю від 3-х років, можуть відразу претендувати на ПМЖ.
Перспективи
Дипломи міжнародних університетів цінуються роботодавцями по всьому світу. За статистикою, випускники з європейським, американським або канадським дипломом працевлаштовуються протягом пів року після випуску і зі старту мають зарплату вище середньої.
Мінуси навчання за кордоном
Ціна
Освіта в США коштує близько 30 000 $/курс. У Європі вартість навчання набагато нижче:
- Швейцарія: від 20 000 €/рік;
- Голландія: від 8 000 €/рік;
- Іспанія: від 4 600 €/рік.
При плануванні бюджету включайте витрати на транспорт, харчування, проживання, страховку. Але враховуйте, що можна отримати знижку на оплату навчання, стипендію або грант.
Візове питання
У США і Канаді є вікові обмеження для студентів, оскільки країни не зацікавлені в мігрантах і відсіюють потенційно зацікавлених в переїзді. Отримання візи також забирає багато часу.
І все ж плюси освіти за кордоном переважують всі мінуси. Адже навчання за кордоном — це цінний досвід, змістовні знання і перший крок до запаморочливої кар'єри. Успіхів вам!
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