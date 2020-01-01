Разбираемся в плюсах и минусах получения образования за границей.

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Обучение за рубежом с каждым годом становится только популярнее среди украинцев. И, чтобы разобраться, что же привлекает наших соотечественников, компания Karandash подготовила информацию об основных преимуществах и недостатках образования за рубежом. Читайте и сравнивайте.

1. Другой подход к образованию

Высшее образование за рубежом направлено ещё и на то, чтоб элементарно научить учиться.

На лекции и аудиторные занятия отведено немного времени. В основном студенты учатся самостоятельно: пишут курсовые работы, готовят совместные проекты.

2. Широкий выбор программ

Главное преимущество обучения за рубежом — возможность выбрать «свою» специальность. Заграничные программы в университетах уже, чем украинские.

Например, обучение в Голландии часто предполагает изучение узкой сферы или ее комбинацию с другими направлениями. В университетах можно найти не только «общий менеджмент», но и «ивент-менеджмент», «гостиничный дизайн и проектный менеджмент» и пр.

Встречаются и новые специальности, которых вообще нет в украинских вузах:

● нейробиология;

● гейм-дизайн;

● нано- и цифровые технологии;

● предпринимательство и др.

Студенты в Канаде, Америке, Нидерландах и других странах могут вносить коррективы в расписание. Это повышает их интерес к обучению.

Плюсы и минусы учебы за границей Пресс-служба

Важное преимущество обучения за границей — много практики. В нидерландских вузах на практику отводится 1 семестр из 6.

Рабочее место можно найти самому или воспользоваться помощью университета. К примеру, обучение в Испании в частной школе гастрономии Gastronomy & Culinary Management Campus CEU подразумевает стажировку в элитных ресторанах средиземноморской и других кухонь.

4. Реальный вариант иммиграции

Большинство стран предлагает упрощенную процедуру миграции для иностранных студентов. В Германии дают 1,5 года после выпуска на поиск работы, в Голландии — 1 год. В Испании студенты, окончившие программу длительностью от 3-х лет, могут сразу претендовать на ПМЖ.

5. Перспективы

Дипломы международных университетов ценятся работодателями по всему миру. По статистике, выпускники с европейским, американским или канадским дипломом трудоустраиваются в течении полугода после выпуска и со старта имеют зарплату выше средней.

Плюси та мінуси навчання за кордоном

Плюсы и минусы учебы за границей Пресс-служба

Навчання за кордоном з кожним роком стає все більш популярним серед українців. І щоб розібратися, що ж приваблює наших земляків, компанія Karandash підготувала інформацію про основні переваги та недоліки освіти за кордоном. Читайте та порівнюйте.

Плюси вчитися за кордоном

Інший підхід до освіти

Вища освіта за кордоном направлене ще й на те, щоб елементарно навчити вчитися.

На лекції та аудиторні заняття відведено небагато часу. В основному студенти вчаться самостійно: пишуть курсові роботи, готують спільні проєкти.

Широкий вибір програм

Головна перевага навчання за кордоном — можливість вибрати «свою» спеціальність. Закордонні програми в університетах вужче, ніж українські.

Наприклад, навчання в Голландії часто передбачає вивчення вузької сфери або її комбінацію з іншими напрямками. В університетах можна знайти не тільки «загальний менеджмент», а й «івент-менеджмент», «готельний дизайн і проєктний менеджмент» тощо.

Зустрічаються і нові спеціальності, яких взагалі немає в українських вишах:

нейробіологія;

гейм-дизайн;

нано- та цифрові технології;

підприємництво тощо.

Студенти в Канаді, Америці, Нідерландах та інших країнах можуть вносити корективи в розклад. Це підвищує їх інтерес до навчання.

Плюсы и минусы учебы за границей Пресс-служба

Важлива перевага навчання за кордоном — багато практики. У нідерландських ВНЗ на практику відводиться 1 семестр з 6.

Робоче місце можна знайти самому або скористатися допомогою університету. Наприклад, навчання в Іспанії в приватній школі гастрономії Gastronomy & Culinary Management Campus CEU увазі стажування в елітних ресторанах середземноморської та інших кухонь.

Реальний варіант імміграції

Більшість країн пропонує спрощену процедуру міграції для іноземних студентів. У Німеччині дають 1,5 року після випуску на пошук роботи, в Голландії — 1 рік. В Іспанії студенти, які закінчили програму тривалістю від 3-х років, можуть відразу претендувати на ПМЖ.

Перспективи

Дипломи міжнародних університетів цінуються роботодавцями по всьому світу. За статистикою, випускники з європейським, американським або канадським дипломом працевлаштовуються протягом пів року після випуску і зі старту мають зарплату вище середньої.

Мінуси навчання за кордоном

Ціна

Освіта в США коштує близько 30 000 $/курс. У Європі вартість навчання набагато нижче:

Швейцарія: від 20 000 €/рік;

Голландія: від 8 000 €/рік;

Іспанія: від 4 600 €/рік.

При плануванні бюджету включайте витрати на транспорт, харчування, проживання, страховку. Але враховуйте, що можна отримати знижку на оплату навчання, стипендію або грант.

Візове питання

У США і Канаді є вікові обмеження для студентів, оскільки країни не зацікавлені в мігрантах і відсіюють потенційно зацікавлених в переїзді. Отримання візи також забирає багато часу.

І все ж плюси освіти за кордоном переважують всі мінуси. Адже навчання за кордоном — це цінний досвід, змістовні знання і перший крок до запаморочливої кар'єри. Успіхів вам!