Лучшие стихи про школу, праздник знаний и 1 сентября для первоклашек.

"Первый раз в первый класс": Стихи для первоклассников на День знаний pinterest.com

Первое сентября - очень важный день в жизни каждого первоклассника. Радость смешивается с волнением, восторг - с капелькой сожаления о том, что детство постепенно начинает уходить. Это праздник, знаменующий для первоклашек начало увлекательнейшего путешествия в страну новых знаний и умений.

День знаний открывает торжественная “линейка“ во время которой новоприбывшим ученикам непременно дают слово. Ivona собрала для вас короткие, но красивые стихи на 1 сентября, которые будет несложно разучить с вашим первоклашкой.

Стихи для первоклассников ко Дню знаний 2020

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Листьям время опадать

Листьям -

Время опадать,

Птицам -

Время улетать,

Грибникам -

Блуждать в тумане,

Ветру -

В трубах завывать.

Солнцу - стынуть,

Тучам - литься,

Нам с тобой -

Идти учиться:

Буквы с цифрами писать,

По слогам букварь читать!

"Первый раз в первый класс": Стихи для первоклассников на День знаний pinterest.com

***

Что ждет меня в школе

Парта ждет меня, во-первых,

Ждут уроки,

Ждут друзья.

Будет в школе не до лени,

Там я в новую страну

Дел и знаний и умений

Путешествие начну.

Ждет природа - лес и поле!

Ведь в поход пойдем не раз…

Ждут меня пятерки в школе

Ждет меня весь первый класс!

***

Я проснулся утром рано

Я проснулся утром рано,

На портфель свой сразу глянул.

В нем тетрадки есть и книжки,

И тетрадь с угольником.

Спать я лег простым мальчишкой,

А проснулся школьником.

"Первый раз в первый класс": Стихи для первоклассников на День знаний pinterest.com

***

Классное время

Промчалось лето красное,

Веселое и вольное.

Настало время классное,

Дворовое и школьное.

Немножечко дождливое,

Холодное и стужное,

Но все-таки счастливое

И очень-очень дружное.

***

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Семь лет мне исполнилось в этом году

Теперь я большая, учиться пойду!

Я буду стараться, не буду лениться!

Я очень довольна, что я - ученица!

"Первый раз в первый класс": Стихи для первоклассников на День знаний pinterest.com

***

Первое сентября (Б. Белова)

Идёт по дороге

Огромный букет:

В туфельках ноги,

Сверху – берет.

Светится глянцем

На спинке букета

Новенький ранец

Кирпичного цвета.

В школу шагают

Букеты цветов -

Каждый

К учебному году готов!

***

Сентябрь (И. Токмакова)

Кончается лето,

Кончается лето,

И солнце не светит,

А прячется где-то.

И дождь-первоклассник,

Робея немножко,

В косую линейку

Линует окошко.

"Первый раз в первый класс": Стихи для первоклассников на День знаний pinterest.com

***

Я сегодня встал пораньше,

Мне сегодня в первый класс.

Я не знаю, что там дальше,

Ведь я в школе в первый раз.

Все ребята в школу ходят,

Не сидят они без дел.

В школу ранец они носят,

А мне садик надоел.

Не хочу я больше спать

И во дворике гулять.

Я хочу учиться в школе,

Чтоб скорее взрослым стать.

***

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Я сегодня первоклассник,

У меня мой школьный праздник.

Поздравляют все меня:

Мама, папа и родня.

Деда с бабушкой ликуют -

Внук идет их в первый класс.

В школу мы пришли родную,

Поздравляйте скорей нас!

"Первый раз в первый класс": Стихи для первоклассников на День знаний pinterest.com

***

Я проснулся утром рано

И быстрей вскочил с дивана.

Я сегодня первый раз

Отправляюсь в первый класс!

У меня сегодня праздник:

- Я, ребята, первоклассник!

В садике я выпускник,

В школе новый ученик!

***

Я первоклассницею стала.

Мне мама дома речь сказала,

А папа книжки подарил

И тоже много говорил.

Да не волнуйтесь так, родители,

Ведь школа, это храм наук.

И нет прекраснее обители,

Где знанья нам дают из первых рук!

"Первый раз в первый класс": Стихи для первоклассников на День знаний pinterest.com

***

Школа, школа, здравствуй школа!

Первоклашка я веселый.

И сегодня первый раз

Я приду в свой первый класс!

Поздравляйте все меня,

Мама, папа и родня!

***

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Первоклашки (Л. Левина)

Блузки кружевные,

Белые рубашки,

Лица озорные -

Это первоклашки!

В школу вереницей

Все несут букеты:

- Мы идем учиться,

До свидания, лето!

"Первый раз в первый класс": Стихи для первоклассников на День знаний pinterest.com

***

1 сентября (Б. Ясногородский)

В рыжей шубке лисьей

Осень постучится.

Украшают листья

Букваря страницы.

Радостно цветами

Школа встретит нас.

И шагают с нами

Мамы в первый класс.

***

Новые туфли, белеют рубашки,

Море красивых цветов!

Это пестреем здесь мы - первоклашки,

Каждый к учебе готов!

Новый учитель, добрый и строгий,

С улыбкою к нам подойдет,

К знаниям новым покажет дорогу,

В сказочный мир проведет!

"Первый раз в первый класс": Стихи для первоклассников на День знаний pinterest.com

***

Первоклассный ученик (Г. Георгиев)

Ранец, прописи, тетрадки -

Всё давным-давно в порядке!

Я сегодня первый раз

Отправляюсь в первый класс!

Мне исполнилось семь лет,

И меня счастливей нет!

Посмотрите, что за чудо -

Первоклассный мой букет!

У меня - букварь в портфеле

И тетради, и дневник!

Я теперь на самом деле -

Первоклассный ученик!

***

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Первоклассники (В. Кодрян)

Нарядные! Парадные!

Такие ненаглядные!

Причесанные, с бантиками

Девочки идут!

И мальчики отличные!

Такие симпатичные,

Такие аккуратные,

В руках цветы несут!

Все бывшие проказники -

Сегодня первоклассники.

Сегодня все хорошие,

Таких вот в школе ждут!

"Первый раз в первый класс": Стихи для первоклассников на День знаний pinterest.com

***

Первое сентября (В. Берестов)

Нежарким солнышком согреты,

Леса еще листвой одеты.

У первоклассников букеты.

День хоть и грустный, но веселый.

Грустишь ты:

- До свиданья, лето!

И радуешься:

- Здравствуй, школа!

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