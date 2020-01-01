"Первый раз в первый класс": Стихи для первоклассников на День знаний
Первое сентября - очень важный день в жизни каждого первоклассника. Радость смешивается с волнением, восторг - с капелькой сожаления о том, что детство постепенно начинает уходить. Это праздник, знаменующий для первоклашек начало увлекательнейшего путешествия в страну новых знаний и умений.
День знаний открывает торжественная “линейка“ во время которой новоприбывшим ученикам непременно дают слово. Ivona собрала для вас короткие, но красивые стихи на 1 сентября, которые будет несложно разучить с вашим первоклашкой.
Стихи для первоклассников ко Дню знаний 2020
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Листьям время опадать
Листьям -
Время опадать,
Птицам -
Время улетать,
Грибникам -
Блуждать в тумане,
Ветру -
В трубах завывать.
Солнцу - стынуть,
Тучам - литься,
Нам с тобой -
Идти учиться:
Буквы с цифрами писать,
По слогам букварь читать!
***
Что ждет меня в школе
Парта ждет меня, во-первых,
Ждут уроки,
Ждут друзья.
Будет в школе не до лени,
Там я в новую страну
Дел и знаний и умений
Путешествие начну.
Ждет природа - лес и поле!
Ведь в поход пойдем не раз…
Ждут меня пятерки в школе
Ждет меня весь первый класс!
***
Я проснулся утром рано
Я проснулся утром рано,
На портфель свой сразу глянул.
В нем тетрадки есть и книжки,
И тетрадь с угольником.
Спать я лег простым мальчишкой,
А проснулся школьником.
***
Классное время
Промчалось лето красное,
Веселое и вольное.
Настало время классное,
Дворовое и школьное.
Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,
Но все-таки счастливое
И очень-очень дружное.
***
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Семь лет мне исполнилось в этом году
Теперь я большая, учиться пойду!
Я буду стараться, не буду лениться!
Я очень довольна, что я - ученица!
***
Первое сентября (Б. Белова)
Идёт по дороге
Огромный букет:
В туфельках ноги,
Сверху – берет.
Светится глянцем
На спинке букета
Новенький ранец
Кирпичного цвета.
В школу шагают
Букеты цветов -
Каждый
К учебному году готов!
***
Сентябрь (И. Токмакова)
Кончается лето,
Кончается лето,
И солнце не светит,
А прячется где-то.
И дождь-первоклассник,
Робея немножко,
В косую линейку
Линует окошко.
***
Я сегодня встал пораньше,
Мне сегодня в первый класс.
Я не знаю, что там дальше,
Ведь я в школе в первый раз.
Все ребята в школу ходят,
Не сидят они без дел.
В школу ранец они носят,
А мне садик надоел.
Не хочу я больше спать
И во дворике гулять.
Я хочу учиться в школе,
Чтоб скорее взрослым стать.
***
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Я сегодня первоклассник,
У меня мой школьный праздник.
Поздравляют все меня:
Мама, папа и родня.
Деда с бабушкой ликуют -
Внук идет их в первый класс.
В школу мы пришли родную,
Поздравляйте скорей нас!
***
Я проснулся утром рано
И быстрей вскочил с дивана.
Я сегодня первый раз
Отправляюсь в первый класс!
У меня сегодня праздник:
- Я, ребята, первоклассник!
В садике я выпускник,
В школе новый ученик!
***
Я первоклассницею стала.
Мне мама дома речь сказала,
А папа книжки подарил
И тоже много говорил.
Да не волнуйтесь так, родители,
Ведь школа, это храм наук.
И нет прекраснее обители,
Где знанья нам дают из первых рук!
***
Школа, школа, здравствуй школа!
Первоклашка я веселый.
И сегодня первый раз
Я приду в свой первый класс!
Поздравляйте все меня,
Мама, папа и родня!
***
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Первоклашки (Л. Левина)
Блузки кружевные,
Белые рубашки,
Лица озорные -
Это первоклашки!
В школу вереницей
Все несут букеты:
- Мы идем учиться,
До свидания, лето!
***
1 сентября (Б. Ясногородский)
В рыжей шубке лисьей
Осень постучится.
Украшают листья
Букваря страницы.
Радостно цветами
Школа встретит нас.
И шагают с нами
Мамы в первый класс.
***
Новые туфли, белеют рубашки,
Море красивых цветов!
Это пестреем здесь мы - первоклашки,
Каждый к учебе готов!
Новый учитель, добрый и строгий,
С улыбкою к нам подойдет,
К знаниям новым покажет дорогу,
В сказочный мир проведет!
***
Первоклассный ученик (Г. Георгиев)
Ранец, прописи, тетрадки -
Всё давным-давно в порядке!
Я сегодня первый раз
Отправляюсь в первый класс!
Мне исполнилось семь лет,
И меня счастливей нет!
Посмотрите, что за чудо -
Первоклассный мой букет!
У меня - букварь в портфеле
И тетради, и дневник!
Я теперь на самом деле -
Первоклассный ученик!
***
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Первоклассники (В. Кодрян)
Нарядные! Парадные!
Такие ненаглядные!
Причесанные, с бантиками
Девочки идут!
И мальчики отличные!
Такие симпатичные,
Такие аккуратные,
В руках цветы несут!
Все бывшие проказники -
Сегодня первоклассники.
Сегодня все хорошие,
Таких вот в школе ждут!
***
Первое сентября (В. Берестов)
Нежарким солнышком согреты,
Леса еще листвой одеты.
У первоклассников букеты.
День хоть и грустный, но веселый.
Грустишь ты:
- До свиданья, лето!
И радуешься:
- Здравствуй, школа!
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