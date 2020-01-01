Экипировка ребенка к учебному году

Как выбрать детские смарт-часы.

Каждый родитель всегда хочет быть уверенным, что ребенок находится в безопасности, будь то летние каникулы, детский лагерь или обычные ежедневные прогулки. Но самые большие переживания мы испытываем, когда начинается учебный год, ведь половину дневного времени ребенок буде проводит отдельно. Но как спокойно заниматься работой и домом, пока дети находятся в школе или в садике, не переживая за их безопасность?

Детские смарт-часы, кроме обычных игровых функций, предлагают возможность определять местоположение ребенка в любой момент и дополнительные опции. Но выбрать их бывает очень сложно.

Как выбрать детские смарт-часы

Нужно ориентироваться на надежность навигации, качество связи и, собственно, kid-friendly интерфейс. Потому что даже самые дорогие устройства могут просто не понравится. Во-вторых, стоит поинтересоваться материалами часов и степенью водонепроницаемости, поскольку дети будут носить их постоянно, даже ложиться с часами в кровать и проводить водные процедуры.

Наконец, найти лучший вариант из того ценового диапазона, который вы можете себе позволить. Безусловно, детские смарт-часы Elari KidPhone Fresh являются оптимальным сочетанием доступной цены и отличного качества. Они оснащены мультинавигационной системой, камерой, микрофоном, позволяют непрерывно общаться (необходима отдельная SIM-карта). Устройство очень нравится детям, от маленьких до более взрослых, так как воспринимается в роли технологичного аксессуара. Какие еще причины того, что Kidphone Fresh стали настолько популярными на отечественном рынке?

Несколько навигационных систем в одном устройстве

Часы имеют сразу несколько навигационных систем GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/Wi-Fi/LBS, которые помогут определить точное местоположение ребенка в любой момент. Родители устанавливают на свой смартфон фирменное приложение Elari SafeFamily, в котором доступно местонахождение часов на карте и история перемещений в разные отрезки времени. Установка геозон по дням, времени и размеру — отличная функция, благодаря которой вы сразу получите уведомление, если по дороге в школу ребенок заблудился или развернулся в другую сторону. Также можно вручную настроить время и частоту запроса местоположения, например, с утра до вечера, когда дети в саду и на кружках.

Экстренный вызов и другие функции, которые гарантируют безопасность

Часы Kidphone Fresh имеют понятный интерфейс, сенсорный экран и контрольную кнопку с функцией SOS. В противоречивой обстановке даже самый маленький ребенок сможет сориентироваться, нажать единственную кнопку и оповестить, что случилась экстренная ситуация. Конечно, вы получите уведомление на смартфон. Контакты может добавлять только родитель, так что детей не побеспокоят незнакомцы.

Также с телефона вы можете сделать запрос на скрытый вызов или фото, чтобы проверить, все ли в порядке в школе, детском саду или с няней. Часы имеют функцию запрета отключения, так что никто не сможет умышленно их выключить без вашего ведома.

А чтобы ребенок не отвлекался на модный девайс, есть возможность включить режим “На занятиях”, выбрав конкретные дни недели и часы, когда ребенок учится.

Общение и развлечения

Kidphone Fresh — находка для родителей, которые не хотят терять контакт с детьми. Вы можете созваниваться по 2G (GPRS)-связи, отправлять друг другу голосовые и текстовые сообщение, веселые эмоджи.

Юных фотографов порадует наличие камеры, на которую можно запечатлеть все самые интересные моменты жизни (снимки ребенка доступны к просмотру родителям в приложении). А юных математиков — игры разного уровня сложности и шагомер.

Часы защищены от влаги и пыли по стандарту IPX7, с ними можно мыть руки и играть в песочнице. Устройство выполнено из гипоаллергенного материала, заряда аккумулятора хватит на 1-2 дня обычного использования (зависимо от выбранных настроек).

А еще Elari KidPhone Fresh невероятно яркие и в сочных раскрасках, они точно понравятся даже самым избирательным детям.

Екіпірування дитини до навчального року

Для всіх батьків важливо відчувати впевненість за безпеку їхньої дитини, де б вона не знаходилась: в дитячому таборі чи на звичайній прогулянці. Але ще більше хвилювання відчувається, коли починається навчальний рік, адже дитина більшу частину часу проводить поза домом. Як спокійно займатися роботою і будинком, поки дитина перебуває в школі або в садку, та не переживати за її безпеку?

Дитячий смартгодинник, крім звичайних ігрових функцій, пропонує можливість визначати місце розташування дитини в будь-який момент, а також додаткові опції. Але вибрати їх буває дуже складно.

Як вибрати дитячий смартгодинник

Потрібно орієнтуватися на надійність навігації, якість зв'язку і kid-friendly інтерфейс, бо навіть найдорожчі пристрої можуть просто не сподобатися юному користувачу. По-друге, варто поцікавитися матеріалами годинника і ступенем водонепроникності, оскільки діти будуть носити їх постійно, навіть лягати з годинником в ліжко і проводити водні процедури.

І наостанок, знайти кращий варіант з того цінового діапазону, який ви можете собі дозволити. Безумовно, дитячі смартгодинники Elari KidPhone Fresh є оптимальним поєднанням доступної ціни й відмінної якості. Вони оснащені мультинавігаційною системою, камерою, мікрофоном, що забезпечує можливість спілкуватися (необхідна окрема SIM-карта). Пристрій дуже подобається дітям, від наймолодших до дітей середнього віку, адже сприймається як технологічний аксесуар. А інакше, як пояснити таку високу популярність Kidphone Fresh на вітчизняному ринку?

Кілька навігаційних систем в одному пристрої

Годинник має кілька навігаційних систем GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / Wi-Fi / LBS, які допоможуть визначити точне місце розташування дитини в будь-який момент. Батьки встановлюють на свій смартфон спеціальний додаток Elari SafeFamily, у якому транслюється місцезнаходження годинника на карті й історія переміщень у різні відрізки часу. Встановлення геозон по днях, часу і розміру — відмінна функція, завдяки якій ви відразу отримаєте повідомлення, якщо по дорозі в школу дитина заблукала або пішла в інший бік. Також можна вручну налаштувати час і частоту запиту розташування, наприклад, з ранку до вечора, коли дитина в садочку, в школі чи на кружках.

Екстрений виклик і інші функції, які гарантують безпеку

Годинник Kidphone Fresh має зрозумілий інтерфейс, сенсорний екран і контрольну кнопку з функцією SOS. У екстреній ситуації навіть найменша дитина зможе зорієнтуватися, натиснути одну кнопку і сповістити батьків про небезпеку.

Також з мобільного додатку ви можете зробити запит на прихований виклик або фото, щоб перевірити, чи все в порядку в школі, дитячому садку або з нянею. Годинник має функцію заборони відключення, тому ніхто не зможе навмисно вимкнути його без вашого відома.

А щоб дитина не відволікалася на модний девайс на уроках, є можливість включити режим «На заняттях», обравши конкретні дні тижня та години, коли потрібно деактивувати розважальні функції гаджета.

Спілкування і розваги

Kidphone Fresh — знахідка для батьків, які не хочуть втрачати контакт з дітьми. Ви можете телефонувати за допомогою 2G (GPRS)-зв'язку, надсилати один одному голосові й текстові повідомлення, веселі емодзі.

Юних фотографів порадує наявність камери, на яку можна закарбувати всі найцікавіші моменти життя (знімки дитини доступні до перегляду батьками в додатку). А юних математиків — ігри різного рівня складності та крокомір.

Годинник захищений від вологи та пилу за стандартом IPX7, з ним можна мити руки й бавитися в пісочниці. Пристрій виготовлений з гіпоалергенного матеріалу. Заряду акумулятора вистачає на 1-2 дні звичайного використання (залежно від обраних налаштувань).

А ще Elari KidPhone Fresh неймовірно яскраві, в соковитих кольорах, вони точно сподобаються навіть найвибагливішим дітям.

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