Схемы, Деньги, British School. Что такое частная школа по-украински

Престиж или образование?

Когда мы говорим “закрытый коллектив“, то, прежде всего, имеем в виду армию и тюрьму. Реже - компании / предприятия. И совсем редко - школу.

А зря.

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Ведь наиболее яркой и показательной моделью неформальных взаимоотношений в группе является именно школьный коллектив. Поскольку полученные в нем роли в дальнейшем, в большинстве своем, проецируются на поведение в тех же компаниях / предприятиях, армии и тюрьме.

Однако необходимо понимать, что ценности коллектива в государственной (пусть даже престижной) школе кардинально отличаются от ценностей коллектива в школе частной.

Достижения в учебе, спорте, межранговая борьба в пределах внутриклассовой иерархии - это о государственных школах.

Социальный статус и достаток родителей, степень раздутости его учеников и тех же родителей, концентрация на “элитарности“ всего - от одежды до преподавателей, практически абсолютная закрытость и игнорирование “внешнего мира“ - это о частных школах.

Необходимость в детальном изучении сути института частной школы в Украине назрела уже давно - так, как показали проведенные исследования, представления о ней разительно отличается от реальности.

Ожидания: частная школа - это учебное заведение, где самые профессиональные преподаватели за большие деньги предоставляют максимальные знания ученикам.

Реальность: частная школа - место, где ученикам дают обычные “государственные“ знания, однако их родители тешат свое эго и ставят галочку напротив пунктиков “выучить ребенка в элитной школе“ и “понтануться перед друзьями чеком за обучение“.

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Этот проект призван разложить явление частного среднего образования в Украине на как можно более мелкие детали - чтобы, с одной стороны, попробовать запустить реформирование ее закостенелого механизма; а с другой - обратить внимание соответствующих государственных органов на особенности ведения этого бизнеса.

Начнем со школы, позиционирующий себя самой элитной - The British International School in Ukraine (далее - British School).

Для сравнения самопозиционирования British School, в состав которой входят 4 учебных кампуса: 3 - в Киеве и 1 - в Днепре, отталкиваться будем от 2 определяющих аспектов ее деятельности:

организация учебного процесса и общий уровень предоставляемых знаний - как маркер качества предоставляемых услуг;

финансовые показатели и руководство - как индикатор добродетели школы как бизнеса.

Фактическим материалом в первом случае будут служить отзывы о школе ее бывших и действующих работников, а также родителей и учеников, которые соблазнились на заявленный высокий уровень предоставляемых знаний и пришли в школу именно за образованием, а не за статусом.

Фактическим материалом во втором случае будут служить данные с госреестров и открытых источников.

British School и учебный процесс

“Британская международная школа в Украине предлагает высококачественное международное образование и готовит студентов к поступлению в лучшие университеты мира. Школа является членом Совета Британских международных школ (COBIS), которая представляет более 265 школ в 75 странах. Работа по стандартам COBIS означает, что студенты Британской международной школы в Украине получают такое же качественное обучение, как и ученики в частных школах Великобритании“.

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Это - первое, что можно увидеть, зайдя на сайт British School .

Тем не менее, реальность свидетельствует о ложном заявлении владельцев школы об идентичном уровне предоставляемого образования в British School, и в частных школах Соединенного Королевства.

Родители учеников отмечают, что единственным плюсом обучения в British School является получение сертификата, который дает возможность поступить в европейские вузы. Что касается других предметов - качественное овладение ими возможно исключительно за счет дополнительных занятий с репетиторами.

Показательным в этом случае является пример одной семьи, которая, разочаровавшись в British School и убедившись в том, что обещанного образования по британским стандартам ребенок не получит, решила перевести его в государственную ( sic!) школу

“Когда переводила сына из Британской в обычную, пришлось по многим предметам нанимать репетиторов, а там был отличником“.

Другой проблемой родители видят бессистемность подхода учителей школы к подаче материала и его несоответствие базовому учебному процессу, проявляется в том, что “на тестировании в конце каждого года задают тесты, к которым они детей не готовят“.

То есть, вместо предоставления знаний, учителя их только требуют. А как их получить, догадаться не сложно - во время занятий с репетитором.

И, конечно же, нельзя не обратить внимания на проблему дискриминации в British School .

Со слов родителей, преподаватели школы во время занятий позволяют себе отвечать на вопросы учениц словами “ты же девочка“ - унижая таким образом стремление девушек к получению знаний.

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И еще, более важным является то, что они не несут за это никакой ответственности, как перед администрацией, так и перед родителями. Что указывает, как на признание такого поведения приемлемым руководством учреждения, так и на абсолютное игнорирование “элитными родителями“ нарушения прав своих детей во время учебного процесса.

Со стороны учеников проблемы British School в учебном плане звучат еще красноречивее . В общем, их можно обозначить фразой одного из действующих старшеклассников:

“В этой школе не будут заставлять учиться - главное деньги платите“.

Там же речь идет о полном безразличии, как преподавательского состава, так и администрации к успешности своих воспитанников. В отличие от внешних атрибутов - соответствие статусу элитного учебного заведения и стремлению привлечь в свои стены детей “престижных“ родителей, - этому аспекту уделяется мизерное количество внимания.

Более того - British School , оказывается, настолько не тревожится за образование своих учеников, что преподавать “британскую программу“ приглашает учителей из Канады, Ирландии, Северной Африки и т.д. Символично, что родители, для которых важно не образование, а исключительно принадлежность школы к классу элитных, ничего против этого не имеют.

Вместе с тем, о низком уровне предоставляемого образования в British School говорят и ее бывшие преподаватели:

“Процентов 30 коллектива - более-менее адекватные люди. Большая же часть украинских учителей - зашуганные и кое-как преподающие. Про “английских“ преподавателей молчу - они в школе отдельная каста неприкасаемых, ошибки им прощают любые, вплоть до непедагогического воспитания детей криками и полного непрофессионализма как преподавателей“.

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Подтверждение тому, что преподавательский состав British School не имеет высокой педагогической квалификации, находим в анализе профилей учителей школы в соцсетях - большинство из них лишь недавно закончили обычные украинские вузы (вроде Ровенского ДГУ, НПУ им. Драгоманова и т.д.) и не имеют соответствующего предыдущего опыта работы в школе с таким уровнем английского языка.

Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу, что преподавательский состав British School не имеет целью предоставлять ученикам школы высокий уровень знаний.

Причина этого заключается в том, что с одной стороны часть учителей не рискует ставить низкие оценки или делать замечания детям состоятельных и влиятельных родителей, а с другой - в абсолютной незаинтересованности иностранных преподавателей в конечном итоге, поскольку они приехали в Украину исключительно с целью заработка.

Другое основание для неудовлетворительного образовательного уровня, предлагаемого British School, усматривается в отношении к нему, как ее администрации - для которой важна исключительно репутация школы как элитного заведения, что позволяет удерживать высокую планку стоимости обучения; так и большинства родителей - для которых единственно важным является аттестат элитной школы. Который, по сути, является обычной бумажкой-пропуском в престижный вуз, а отнюдь не подтверждением уровня знаний их детей.

Отдельно стоит заметить , что основной мишенью критики качества обучения является Днепровский кампус British School . Что дает возможность предположить: родители днепровских учеников школы заинтересованы только во внешнем аспекте обучения в ней - престиже заведения - и абсолютном равнодушии к образованию своих детей.

British School и финансы

Обучение в British School, без преувеличения, можно назвать очень дорогим:

начальные классы - 17,1 тыс. долларов / год

средние / старшие классы - 18,6 тыс. долларов / год.

За такие деньги можно учиться в престижных европейских школах.

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В стоимость обучения входит обеспечение учащихся материалами, питанием, формой, организацией досуга в пределах Киева / Днепра. В каждом классе учится от 5 до 10 учеников.

В 2018 и 2019 годах официально три киевских кампуса задекларировали 5,9 млн. долларов и 7,9 млн. долларов соответственно (160 млн гривен и 200 млн гривен).

В то же время доход днепровского кампуса British School - в 10 раз меньше. При идентичной стоимости обучения. Вероятно, здесь может идти речь как о присвоении средств школы ее руководством, так и об уклонении от уплаты налогов.

Вместе с тем, при многомиллионных доходах, школы показывают довольно низкую доходность. К примеру, прибыль днепровского кампуса составляет от 170 до 300 тыс. грн. в год, а киевских школ - около 2 млн. грн.

Маленькой прибыль может быть исключительно в тех случаях, когда расходы почти равны доходам. Что является обычной практикой для украинского бизнеса, но не для британского образовательного учреждения.

Не менее примечательно, что днепровский кампус British School также был обвинен ООО “Мозаика“ (которое было контрагентом школы) в мошенническом присвоении его имущества руководством школы.

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В свою очередь, одна из бывших преподавательниц киевских кампусов British School рассказала, что “в бухгалтерии школы очень много черной работы - хозяйственных работников заставляют открывать на себя ФЛП, и через эти ФЛП идет вся чернуха по бухгалтерии“.

Иными словами, British School “прогоняет“ деньги через своих работников, позволяет ее руководству занижать официальный доход и прибыль школы. Похоже, что с меркантильной целью.

Почему?

Потому что одна из учредителей школы украинка, Ольга Заставная, которая больше не имеет других источников дохода, 11 июня 2018 приобрела 2 частных дома - 428,8 кв.м и 397,9 кв.м - в элитном районе Киева - Печерске.

К примеру, цена на дом в 300 кв.м . в том же районе составляет 55,6 млн.грн. Общая площадь недвижимости О.Заставной - почти 827 кв.м , что примерно стоит более 153 млн.грн., или почти 5,5 миллионов долларов.

Это - примерный бюджет города Ананьев - целого райцентра в Житомирской области.

British School и Великобритания

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Не менее интересным оказалась и структура собственности British School , по которой школа является “британской международной“ только на бумаге.

Учредителями юридических лиц, которые управляют кампусам British School, а именно ООО “Британская международная школа - Киев“ и ООО “Британская международная школа - Днепр“ являются, уже упоминавшаяся, Ольга Заставная и, зарегистрированая в Великобритании компания, Advanced British Education Limited (далее - ABEL).

Согласно британским реестрам, уполномоченными лицами ABEL являются Антон Заставной (гражданин Украины и сын Ольги Заставной) и Гетин Джонс, который, согласно его профиля в Linkedin , занимается бухгалтерией и подбором персонала.

Последний примечателен не только тем, что является единственным британцем в компании и которого, есть все основания утверждать, наняли исключительно для регистрации компании в Великобритании, но и четырехлетним опытом работы в Москве в 2009-2013 годах.

Другим признаком “образовательного профессионализма“ ABEL , а следовательно и British School , является то, что единственной сотрудницей компании (кроме Заставного и Джонса) является Ольга Ломоновская - профессиональная модель, которая не имеет никакого отношения к образованию.

Тем не менее, присутствие компаний с иностранной регистрацией среди основателей украинских компаний уже давно обычное дело - ведь обычно под европейскими вывесками скрывается отечественный стиль ведения бизнеса.

В ООО “Британская международная школа - Киев“, кроме Заставного и ABEL , соучредителем является еще одна британская компания - Fazio Limited. Единственным участником (!) которой, является все тот же Антон Заставной - сын владелицы многомиллионного особняка в центре Киева Ольги Заставной.

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Таким образом, можно официально заявить: British School - украинская частная школа, учредителями которой являются украинцы. А вся “британскость“ заведения заключается в том, что бухгалтером одного из его учредителей является гражданин Соединенного Королевства.

Могли бы родители учеников школы, имея и деньги, и соответствующие возможности, узнать, что их обманывают рассказами о британском образовании? Могли бы. Почему же тогда не сделали этого? Потому что для них British School - это престиж и возможность почувствовать себя элитой. А отнюдь не образование как таковое.



Низкий уровень предоставляемых знаний.

Низкоквалифицированный персонал.

Финансовые махинации.

Имитация британского происхождения.

Пример British School свидетельствует о совсем безрадостной картине: целью частных школ в Украине является удовлетворение эго и амбиций родителей детей, для которых важно не образование, а принадлежность к элитной среде. И за это они готовы платить огромные деньги.

А частные школы лишь умело этим пользуются. Ведь основа бизнеса: если есть спрос, то будет и предложение.

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