Семейный онлайн форум с участием медийных звёзд

В форуме примут участие Дмитрий Карпачёв, Анна Кушнерук, Светлана Керимова, Евгений Черняк и специальный гость - спикер из США Кристина Трейси Стайн.

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21 июня организаторы приглашают всех сознательных родителей, а также их детей на онлайн форум «СЕМЬЯ И Я» − самое масштабное мероприятие по темам создания семьи, развития отношений и воспитания детей.

В частности на форуме будут раскрыты темы о том как:

Правильно планировать семью и рождение ребёнка

Воспитывать детей легко и без стрессов

Поверить в себя как родителя

Устанавливать правила, которые будут выполняться ребёнком

Воспитать гения, будучи занятым человеком

Научить ребёнка принимать правильные решения

Помочь ребёнку с пользой пройти все этапы взросления

Создать максимально тёплые и доверительные отношения с детьми

Снизить количество семейных конфликтов, в том числе в вопросах воспитания

Правильно выстраивать отношения с супругом

Форум будет полезен и интересен не только родителям, но и детям − организаторы предусмотрели развивающие детские онлайн комнаты.

Эдуард Кунин (компания STAR CLASS) - организатор форума, говорит о целях мероприятия:

«Мы любим детей и убеждены, что каждый ребёнок заслуживает быть счастливым. И мы уверены, что счастливого ребёнка могут воспитать только компетентные родители. РОДИТЕЛЬ − ЭТО ПРОФЕССИЯ! И чтобы стать компетентным родителем − важно учиться. Так же, как учатся на хирурга или пилота самолёта. Ведь и от действий родителей зависит человеческая жизнь − жизнь их ребёнка. Наша цель − больше компетентных родителей и счастливых семей, в которых будут расти здоровые, успешные, счастливые дети. Чтобы у родителей всё получилось, мы создали форум «Семья и Я» и пригласили топовых экспертов в вопросах воспитания и семейных отношений»

Спикеры форума − медийные звёзды, психологи и признанные эксперты в сферах воспитания детей и семейных отношениях

Кристина Трейси Стайн − практикующий лицензированный психотерапевт в сфере брака и семьи (Санта-Моника, штат Калифорния), член Американской ассоциации психотерапевтов в области брака и семьи.

Соавтор трех книг Брайана Трейси, включая «Съешьте лягушку! 21 способ научиться успевать», которая была переведена на 14 языков и разошлась тиражом более 100 000 экземпляров.

Дмитрий Карпачёв − эксперт в вопросах детской возрастной психологии. Учредитель самой крупной на постсоветском пространстве онлайн школы по воспитанию детей.

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Ведущий телепроектов: «Правила жизни», «Дорогая, мы убиваем детей», «Детектор лжи», «Спасите нашу семью», «Дочки-матери», «Беременна в 16», «СуперМама».

Евгений Черняк − бизнес-спикер №1 в СНГ, автор самого популярного бизнес-канала на YouTube — Big Money, 3 место в рейтинге 100 самых богатых украинцев

Анна Кушнерук − психоаналитик, специалист в области прикладного психоанализа, бизнес-психолог. Ведущая медицинского проекта «За живое!» на телеканале СТБ, а также приглашённый эксперт на канале Интер.

Светлана Керимова − психолог, Мастер Рейки. Владелец международной мультиканальной платформы для развития Woman Insight и франчайзинговой сети центров женского развития.

Также организаторы готовят сюрприз участникам форума. Среди приглашённых спикеров будут ещё известные люди, имя которых пока держится в секрете.

Форум «Семья и Я» это: 8 часов самых полезных знаний от топ-экспертов, более 3000 семей онлайн и розыгрыш ценных подарков.

Старт: 21 июня в 10-00 по Киеву/МСК

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