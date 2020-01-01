Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Семейный онлайн форум с участием медийных звёзд

Комментариев: 0
В форуме примут участие Дмитрий Карпачёв, Анна Кушнерук, Светлана Керимова, Евгений Черняк и специальный гость - спикер из США Кристина Трейси Стайн.
Семейный онлайн форум с участием медийных звёзд
Семейный онлайн форум с участием медийных звёзд
7ya.family

Читай также: ТОП-30 лучших книг для подростков

21 июня организаторы приглашают всех сознательных родителей, а также их детей на онлайн форум «СЕМЬЯ И Я» −  самое масштабное мероприятие по темам создания семьи, развития отношений и воспитания детей. 

В частности на форуме будут раскрыты темы о том как:   

  • Правильно планировать семью и рождение ребёнка 
  • Воспитывать детей легко и без стрессов 
  • Поверить в себя как родителя 
  • Устанавливать правила, которые будут выполняться ребёнком 
  • Воспитать гения, будучи занятым человеком 
  • Научить ребёнка принимать правильные решения 
  • Помочь ребёнку с пользой пройти все этапы взросления 
  • Создать максимально тёплые и доверительные отношения с детьми 
  • Снизить количество семейных конфликтов, в том числе в вопросах воспитания 
  • Правильно выстраивать отношения с супругом

Форум будет полезен и интересен не только родителям, но и детям − организаторы предусмотрели развивающие детские онлайн комнаты. 

Эдуард Кунин (компания STAR CLASS) - организатор форума, говорит о целях мероприятия: 

«Мы любим детей и убеждены, что каждый ребёнок заслуживает быть счастливым. И мы уверены, что счастливого ребёнка могут воспитать только компетентные родители.

РОДИТЕЛЬ − ЭТО ПРОФЕССИЯ!

И чтобы стать компетентным родителем − важно учиться. Так же, как учатся на хирурга или пилота самолёта. Ведь и от действий родителей зависит человеческая жизнь − жизнь их ребёнка. 

Наша цель − больше компетентных родителей и счастливых семей, в которых будут расти здоровые, успешные, счастливые дети.

Чтобы у родителей всё получилось, мы создали форум «Семья и Я» и пригласили топовых экспертов в вопросах воспитания и семейных отношений»

Спикеры форума − медийные звёзды, психологи и признанные эксперты в сферах воспитания детей и семейных отношениях  

Кристина Трейси Стайн − практикующий лицензированный психотерапевт в сфере брака и семьи (Санта-Моника, штат Калифорния), член Американской ассоциации психотерапевтов в области брака и семьи.

Соавтор трех книг Брайана Трейси, включая «Съешьте лягушку! 21 способ научиться успевать», которая была переведена на 14 языков и разошлась тиражом более 100 000 экземпляров.

Дмитрий Карпачёв − эксперт в вопросах детской возрастной психологии. Учредитель самой крупной на постсоветском пространстве онлайн школы по воспитанию детей.

Читай также: Как прыгать на батуте и не травмироваться

Ведущий телепроектов: «Правила жизни», «Дорогая, мы убиваем детей», «Детектор лжи», «Спасите нашу семью», «Дочки-матери», «Беременна в 16», «СуперМама».

Евгений Черняк − бизнес-спикер №1 в СНГ, автор самого популярного бизнес-канала на YouTube — Big Money, 3 место в рейтинге 100 самых богатых украинцев

Анна Кушнерук − психоаналитик, специалист в области прикладного психоанализа, бизнес-психолог. Ведущая медицинского проекта «За живое!» на телеканале СТБ, а также приглашённый эксперт на канале Интер.

Светлана Керимова − психолог, Мастер Рейки. Владелец международной мультиканальной платформы для развития Woman Insight и франчайзинговой сети центров женского развития.

Также организаторы готовят сюрприз участникам форума. Среди приглашённых спикеров будут ещё известные люди, имя которых пока держится в секрете. 

Форум «Семья и Я» это: 8 часов самых полезных знаний от топ-экспертов, более 3000 семей онлайн и розыгрыш ценных подарков. 

Старт: 21 июня в 10-00 по Киеву/МСК

Узнавайте подробности и бронируйте билеты на форум по ссылке. Для ваших подписчиков действует промокод SALE50 на 50% скидку!

Поделись:
Теги: семья, воспитание детей
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь