Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

ДПА отменяется: решение Верховной Рады

Комментариев: 0
Большинство депутатов проголосовало "за".
ДПА отменяется: решение Верховной Рады
ДПА отменяется: решение Верховной Рады
pinterest.com

18 июня 2020 года Верховная Рада Украины подписала закон об отмене ДПА (государственной итоговой аттестации) для выпускников 2019-2020 учебного года. Каким образом будут подбиваться итоги получения школьниками полного общего среднего образования, расскажет Ivona.

Читай также: ТОП-30 лучших книг для подростков

В четверг 18 июня 2020 года состоялось заседание Верховной Рады Украины, на котором 356 народных депутатов отдали свой голос за отмену ДПА для выпускников 2019-2020. Об этом сообщают на официальной странице Министерства науки и образования Украины в Facebook.

Любомира Мандзий, и. о. Министра образования отмечает, что такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Вместе с тем выпускники имеют право пройти ДПА, в том числе в форме ЗНО (внешнего независимого оценивания - прим. ред.), по собственному желанию. МОН уже разрабатывает методические рекомендации для учебных заведений - их разошлют в ближайшее время.

-заявила Мандзий.

Читай также: Learning Passport: Всемирная образовательная платформа “зайдет“ в Украину

Исходя из этого перед выпускниками 2019-2020 года стоит выбор: оценивать результаты обучения по годовому оцениванию, или путем ДПА в форме ЗНО. Напротив графы “ДПА“ в аттестации будет значиться “освобожден“.

При этом Министр образования еще раз подчеркивает, что об отмене ЗНО в этом учебном году не может быть и речи. По мнению МОН такое решение является недопустимым, так как внешнее независимое оценивание - единственный объективный инструмент оценивания знаний, который значительно снижает коррупционную деятельность на этапе поступления в ВУЗы.

Ранее мы рассказывали. когда официально пройдут ВНО в 2019-2020 учебном году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: ДПА, учебный год 2019-2020, выпускные экзамены, ВНО, ВНО 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь