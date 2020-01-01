ДПА отменяется: решение Верховной Рады

Большинство депутатов проголосовало "за".

18 июня 2020 года Верховная Рада Украины подписала закон об отмене ДПА (государственной итоговой аттестации) для выпускников 2019-2020 учебного года. Каким образом будут подбиваться итоги получения школьниками полного общего среднего образования, расскажет Ivona.

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В четверг 18 июня 2020 года состоялось заседание Верховной Рады Украины, на котором 356 народных депутатов отдали свой голос за отмену ДПА для выпускников 2019-2020. Об этом сообщают на официальной странице Министерства науки и образования Украины в Facebook.

Любомира Мандзий, и. о. Министра образования отмечает, что такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Вместе с тем выпускники имеют право пройти ДПА, в том числе в форме ЗНО (внешнего независимого оценивания - прим. ред.), по собственному желанию. МОН уже разрабатывает методические рекомендации для учебных заведений - их разошлют в ближайшее время.

-заявила Мандзий.

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Исходя из этого перед выпускниками 2019-2020 года стоит выбор: оценивать результаты обучения по годовому оцениванию, или путем ДПА в форме ЗНО. Напротив графы “ДПА“ в аттестации будет значиться “освобожден“.

При этом Министр образования еще раз подчеркивает, что об отмене ЗНО в этом учебном году не может быть и речи. По мнению МОН такое решение является недопустимым, так как внешнее независимое оценивание - единственный объективный инструмент оценивания знаний, который значительно снижает коррупционную деятельность на этапе поступления в ВУЗы.

Ранее мы рассказывали. когда официально пройдут ВНО в 2019-2020 учебном году.

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