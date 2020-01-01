Новая учебная неделя после длинных майских выходных.

Началась пятая неделя дистанционного обучения в Всеукраинской школе онлайн. Расписанием уроков на 4-8 мая 2020 года делится с вами Ivona.

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Из-за эпидемии коронавируса учебным заведениям Украины пришлось уйти на карантин. Но это вовсе не значит, что школьники остались без какой-либо возможности продолжить свое образование. Специально для них МОН, Офис Президента Украины, Комитет ВР по вопросам образования, “Освіторія“ и несколько десятков педагогов начали образовательную инициативу под названием “Всеукраинская школа онлайн“. С 6 апреля 2020 года, с понедельника по пятницу в 10 утра начинаются уроки для учеников 5-11 классов по базовым школьным предметам. Посмотреть их можно по каналам национального телевидения, или на официальном Youtube-канале МОН.

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Время выхода уроков:

1 урок - 10:00

2 урок - 10:30

3 урок (физкультминутка) - 11:00

4 урок - 11:15

5 урок - 11:45

6 урок (физкультминутка) - 12:15

7 урок - 12:30.

Расписание уроков “Всеукраинской школы онлайн“ для учеников 5-11 классов на 4-8 мая 2020

Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 4-8 мая facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 5 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 4-8 мая facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 6 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 4-8 мая facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 7 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 4-8 мая facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 8 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 4-8 мая facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 9 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 4-8 мая facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 10 класса можно здесь.

Всеукраинская школа онлайн: Расписание уроков на 4-8 мая facebook.com/UAMON/

Посмотреть уроки для 11 класса можно здесь.

Ранее мы рассказывали, чем занять ребенка на карантине.

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